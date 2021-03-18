Автобусный маршрут 5Т временно запускают во Владимире

С сегодняшнего дня, 18 марта, по Владимиру начнет колесить новый автобусный маршрут под номером 5 Т. Доехать на нем можно будет от улицы Фатьянова до Рябинки. Об этом сообщает мэрия с оговоркой, что маршрут временный. Вводится он на время проведения ремонтных работ опор контактной сети на улице Верхняя Дуброва.

Стоимость проезда в автобусе 5 Т будет «троллейбусной» — 23 рубля за одну поездку. На маршруте также сохранены льготы и проездные билеты, действующие в «рогатом» транспорте. Автобусы будут ездить, начиная с 7.00 и до 19.00.

Интервал движения 20-25 минут.

Напомним, что троллейбусы №1 и №5 из-за ремонтных работ перестали возить пассажиров на улицу Верхняя Дуброва. Пока их конечная остановка — «Проспект Ленина», а это доставляет неудобства пассажирам. Проведенная накануне проверка городских властей показала, что утром на остановке «Рынок «Слобода» собираются толпы горожан, автобусы едут переполненные пассажирами.

А между тем контактная сеть еще не восстановлена. Работы продлятся до конца недели. С учетом погодных условий потребуется еще несколько дней, чтобы бетон «схватился», и опоры были установлены по всем технологическим правилам.

Ранее «Призыв» сообщал, что две опоры с троллейбусными проводами были повреждены в результате ДТП. Произошло оно в минувшие выходные.