Автобус с пассажирами загорелся во Владимире

Во Владимире горел пассажирский автобус марки «Волгабас». Пожар произошел сегодня утром на улице Совхозной. Пострадавших, к счастью, нет. Пассажиры автобуса № 22, принадлежащего компании АДМ, самостоятельно вышли из общественного транспорта, уточняет ГУ МЧС России по Владимирской области. Огонь повредил колесо и часть салона. Причину пожара сейчас устанавливают дознаватели.
Площадь возгорания составила 5 кв. метров.
Сегодняшнее утро выдалось непростым у пожарных. Ранее «Призыв» сообщал о крупном возгорании в Коврове. Там загорелось производственное здание завода имени В.А. Дегтярева.
Ольга Ефремова
Фото ГУ МЧС России по Владимирской области
Видео группы «Подслушано во Владимире»
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