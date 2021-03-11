Автобус с пассажирами загорелся во Владимире

Во Владимире горел пассажирский автобус марки «Волгабас». Пожар произошел сегодня утром на улице Совхозной. Пострадавших, к счастью, нет. Пассажиры автобуса № 22, принадлежащего компании АДМ, самостоятельно вышли из общественного транспорта, уточняет ГУ МЧС России по Владимирской области. Огонь повредил колесо и часть салона. Причину пожара сейчас устанавливают дознаватели.

Площадь возгорания составила 5 кв. метров.

Сегодняшнее утро выдалось непростым у пожарных. Ранее «Призыв» сообщал о крупном возгорании в Коврове. Там загорелось производственное здание завода имени В.А. Дегтярева.