Автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком  

Автобус с пассажирами въехал в «КАМАЗ» в Коврове. ДТП произошло сегодня около 10 утра на улице Еловой в микрорайоне Заря. По предварительной информации, 41-летний водитель «ПАЗа» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там автобус столкнулся с грузовиком.

На момент аварии в общественном транспорте находились пассажиры. Пострадавших нет, за медицинской помощью никто не обращался. Об этом «Призыву» сообщили в пресс-службе УГИБДД по Владимирской области.

Пострадавших в аварии нет

Сейчас полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Ранее «Призыв» рассказывал о ДТП во Владимире. Легковушка протаранила столб у «Белого дома».