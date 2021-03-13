Алисе Аксеновой – 90 лет: что вы знаете о президенте всея ВСМЗ?

«О чём думает Аксёнова, если она не думает о музее? В это время Алиса Ивановна спит и ей снится музей» — это одна из самых распространенных шуток во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике о первом его директоре. «Случайное назначение — и навсегда», — написала она в своей автобиографической книге «История. Музей. Судьба». Причем первые впечатления от музея в 1960 году были самыми тягостными. Экспозиционные помещения еле отапливались, на бивнях мамонта сушилось белье, пахло щами… В Золотых воротах жили семьи, в Троицкой церкви размещалось фондохранилище, которое отапливалось с помощью дров, Рождественский монастырь занимало КГБ, в Спасо-Евфимиевом располагалась колония для несовершеннолетних преступниц, в Покровском — инвалидный дом.

Внутренняя твердая позиция, безграничная ответственность и сознательность не позволили Алисе Аксеновой отказаться от вверенного ей учреждения культуры. Под ее руководством хрупкое суденышко постепенно превратилось в огромный корабль, который она уверенно провела через подводные рифы советской действительности и финансовые мели перестроечного периода. Сейчас ВСМЗ — одно из ведущих музейных объединений России: 55 памятников, из которых 10 вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и 47 музейных экспозиций в трёх городах. Алиса Аксенова – Герой Труда, заслуженный работник культуры, дважды лауреат Государственной премии, премии Президента, кавалер многих отечественных и зарубежных наград. А что мы еще знаем о первом директоре ВСМЗ? Проверьте себя с помощью этого теста!