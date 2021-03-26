Алексей Слепов опроверг информацию о завершении спортивной карьеры

Биатлонист Алексей Слепов опроверг слова своего тренера о завершении карьеры. Информация об этом появилась накануне. По словам спортсмена, Валерий Храмоножкин неправильно сформулировал мысль, когда рассказывал, чем занимается Алексей. Он действительно начал тренировать детей и параллельно самостоятельно готовится к стартам.

— Мне предложили поработать тренером. И образование у меня есть. Решил не сидеть дома на диване, а передавать свой опыт, свои секреты, — рассказал Алексей Слепов «Призыву». — В этом сезоне, понятное дело, я не составлю конкуренцию сборной команде. Остается одна неделя соревновательная, и конец сезона. Но если летом хорошо потренироваться и провести хороший первый снег, то результат будет. Я не чувствую в себе усталости или старости. Хочу соперничать на равных с членами сборной России.

Алексей Слепов начал тренировать детей.

Сейчас спортсмен ждет решение антидопингового агентства. Из-за нарушения правил прохождения внесоревновательных допинг-тестов Слепов пропустил сезон. Что будет дальше, зависит от РУСАДА. На данный момент Алексей не дисквалифицирован и имеет право выступать на соревнованиях. Другое дело, что все его результаты могут быть аннулированы, если решение антидопингового агентства не будет в пользу спортсмена.

— Спортивная карьера немного приостановилась из-за того, что я плохо вел систему «Адамс». Из-за этого сейчас происходят разбирательства, они происходят уже долго — с ноября месяца. Стартов у меня сейчас немного, но иногда я выезжаю, не забываю соревновательную деятельность и поэтому тренируюсь, — пояснил Алексей Слепов.

По словам биатлониста, за время разбирательств коллеги по сборной позвонили ему только пару раз. Сам спортсмен переживал за биатлонистов российской сборной и на этапах Кубка мира, и на первенстве планеты. Слепов мечтает вернуться в большой спорт. Пока же трехкратный чемпион Европы по биатлону, победитель и призер Кубка IBU, тренирует малышей в Радужном. В группе Алексея больше 50 малышей.