Алексей Иванов: «Я буржуазный писатель. Отвечаю на раздражители современности»

Алексей Иванов — один из самых известных и читаемых современных российских писателей. Он давал интервью Юрию Дудю, снимал фильм с Леонидом Парфеновым и писал сценарий для Павла Лунгина. Его последний роман «Тени тевтонов» называют самой ожидаемой книгой 2021 года. Про «Тевтонов», аудиокниги, пиратов и о том, почему современность никогда не станет хорошим фоном для повествования, читайте в большом интервью с писателем.

— Алексей, два года назад в интервью Юрию Дудю вы не смогли назвать трех любимых современных российских писателей. Если бы об этом спросили меня, вы бы там точно были. Что-нибудь у вас за два года изменилось? Появились любимые авторы?

— Вы меня спрашиваете опять так же внезапно, как Юрий Дудь. Если бы я подготовился к этому вопросу, я бы, конечно, назвал. А так, навскидку, пожалуй, что нет. Я читаю много, но читаю в основном нон-фикшн. То, что мне нужно по работе. Сейчас я, например, читаю шеститомник историка Коробейникова, посвященный пароходам белогвардейских флотилий.

— Про это будет новый роман?

— Да. Он будет называться «Брони парохода». Роман посвящен гражданской войне на Волге и Каме в 1918-1919 годах. В то время все враждующие стороны имели свои флотилии речных судов, подготовленные для боя, оборудованные пушками, пулеметами, бронированные. Это очень интересная и не очень известная страница истории.

Современность не поддается литературе

— А как вы выбираете фон для своих историй? Какой должна быть эпоха, чтобы повествование и проблемы выходили на универсальный смысловой уровень?

— Жесткой закономерности тут нет. Все индивидуально. Может быть, нужен просто писательский опыт. Я интуитивно вижу, на каком фоне можно сделать общезначимую историю, а на каком — нет. Эпоха, про которую я пишу, должна давать возможность для полноценного раскрытия человека, там должен быть драматургический потенциал. Если это имеется в фоне, он может стать предметом изображения в романе.

Произведения Иванова включены в программу по современной литературе для вузов.

— 2021 год может стать фоном для вашего романа?

— Я в этом сомневаюсь. Современность вообще очень плохо поддается литературе, в силу того что она утратила драматургию действия. Сейчас все основные события ушли в Интернет. Мы с вами живем в соцсетях, мы там влюбляемся, знакомимся, дружим, расстаемся, мстим друг другу. А в реальной жизни мы просто сидим перед экранами или с телефоном в руках. И поскольку все действие ушло в слово, описывать это становится не очень интересно. По крайней мере, в том формате сюжетного произведения, который нравится мне.

— Вам совсем не интересна современность?

— Вообще-то, все, что я пишу, — это про современность. Писателей условно можно разделить на две большие группы: одну группу принято иронично называть ВПЗР — великий писатель земли Русской. Это такие писатели, которые всем своим творчеством окучивают одну-единственную идею: чаще всего это идея величия русского народа, страдания русского народа или злодеяния российской власти. А есть писатели другого рода: эти писатели своими произведениями отвечают на раздражители современности — их можно назвать буржуазными писателями. Я как раз отношусь ко второму разряду. Своими произведениями я отзываюсь на раздражители эпохи. Всякий раз разные раздражители.

— В вашем последнем романе «Тени тевтонов» какие раздражители?

— Книга посвящена сразу двум временам – это XV век и 1945 год. Вроде как далеко от нас. На самом деле это роман на абсолютно современную тему: о том, что у нас конспирологическое мышление, и это мышление лишает нас свободы воли и мешает нам относиться друг к другу по-человечески. То есть роман о современности совсем не обязательно имеет своим фоном современность. Главное, чтобы он был современным по идее.

Что хотел сказать автор

— Вам сейчас предстоит встреча с читателями, вам будут задавать вопросы. Наверное, бывает, что у вас спрашивают совершенно не то. Вы вкладывали один смысл, а по вопросам вы понимаете, что вас совсем не поняли…

— В таком случае я пытаюсь объяснить, о чем на самом деле роман. Скажем, есть у меня такой роман «Пищеблок». Он про пионерский лагерь 1980 года на берегу Волги. В этом лагере пионеры обнаруживают вампиров. Читатели говорят: ну, что же, вы были такой серьезный писатель, и вдруг какую-то ерунду написали про вампиров, какой-то треш и тому подобные вещи. Я им объясняю, что я не поглупел, не деградировал. Это нормальный серьезный роман. Просто он в игровой форме. И если в нем действуют вампиры, это не значит, что это развлекательная литература. И я объясняю, о чем мой роман и как его надо прочитывать.

— Разве это не дурной тон для писателя объяснять, что он хотел сказать?

— Это не совсем правильное поведение для писателя — растолковывать свое произведение, но, видите, у нас в стране литературная критика приказала долго жить. В общем, она уничтожена как институция. И зачастую писателю приходится самому рассказывать, о чем он написал роман.

Сценарии, экранизации и пираты

— Вы пишете не только романы и нон-фикшн, вы сценарист. Расскажите про это.

— Я никогда не пишу сценарий по своим романам, потому что все, что я хотел сказать, я уже сказал в книге, и пересказывать эту историю мне неинтересно. Я всегда пишу сценарии с нуля, по тем сюжетам, по которым еще ничего не делал. У меня шесть проданных сценариев. Проданный сценарий — это не в смысле писатель Иванов заработал, а в голливудском смысле. Считаются только сценарии, купленные продюсерами. Они, значит, будут запущены в производство.

— Сколько из этих сценариев реализовано?

— А что значит реализовано? Если считать фильм «Хребет России», который мы сделали вместе с Леонидом Парфеновым, — он снят именно таким, каким я его и задумал. Вот фильм «Царь» Лунгина далек от сценария. А фильм «Тобол», который тоже делался по моему сценарию, получился таким чудовищным, в силу того что режиссер полностью исказил, изменил, переписал мой сценарий, решил сделать что-то получше, но в результате получил ту кашу, которую мы имеем. Он мне так не понравился, что я исключил свое имя из титров. Можно считать это реализованным сценарием или нельзя?

«Хребет России» — 4-серийный документальный фильм в формате роуд-муви.

— Тогда давайте поговорим про экранизации ваших написанных романов. Вы говорили, что «Географ» с Хабенским вам понравился. А «Ненастье» Урсуляка?

— Это сильная экранизация! Мне и 8-серийный «Пищеблок» очень понравился, он скоро выходит на «Кинопоиске». Это такая очень красивая психоделическая история. Она не столько про вампиров, сколько про время, про взаимоотношения людей друг с другом, про тайну, про некую мрачную гнетущую власть. Мне очень понравился фильм «Общага». Он выйдет осенью. Мне понравились фильм и сериал «Сердце Пармы», которые выйдут в конце года.

— Как вы объясняете бум на экранизацию ваших романов? Кинематографичный текст?

— Кинематографичный текст — это характеристика языка. То есть язык, за которым видна картинка, а киношникам не нужна картинка, которую им предъявляет писатель. Они сами специалисты по картинкам. Им от произведения нужно совсем другое. Им нужен хороший сюжет, им нужна хорошая идея, им нужен яркий конфликт и выразительные характеры — и все это есть в моих произведениях.

— Слышала, что продажа прав на экранизацию приносит вам больше денег, чем продажа романов. А еще вы, наверное, теряете из-за пиратов.

— К пиратам я отношусь, во-первых, с пониманием. Зачастую люди не от злодейства так поступают, а от отсутствия денег и от сложности всех этих подключений, регистрации и так далее, но в большей степени я к пиратству отношусь, конечно, негативно. Не потому что я лично теряю, не так уж я и много теряю. Дело в том, что пиратство не позволяет художнику капитализировать свой труд, то есть не позволяет художнику зарабатывать своими произведениями. Чем больше у нас воруют песен, тем меньше у нас песен. Пиратство убивает культуру как индустрию. Если человек хочет поддерживать культуру, ему нужно соблюдать экономическую честность.

Слово сказанное

— Что скажете про аудиокниги? «Тени тевтонов» вы же изначально писали как аудиосериал?

— Этот роман я написал так, что он совершенно одинаково выглядит и как роман, и как аудиосериал, то есть аудиосериал от романа не отличается ни единым словом. Я решил сделать так по двум причинам: первая – это моя собственная творческая эволюция. Чем старше я становлюсь, тем мне хочется писать строже и конкретнее. Если посмотреть мои прежние книги, то можно увидеть, что я писал избыточно-барочно, метафорично, ярко. Сейчас мне больше нравятся строгость и лаконичность изложения. А это то, что нужно для аудиосериала. Кроме того, я люблю сюжетные произведения. А любой сериал нуждается в сюжете. То есть моя собственная эволюция совпадала с потребностями компании Storytel, которая сделала мне предложение.

— А вы вообще как относитесь к аудиокнигам? Не теряет ли текст на слух что-то существенное в сравнении с прочитанным?

— Кое в чем теряют, кое в чем приобретают. Нет однозначных плюсов или минусов. Например, мне очень нравится использовать разные странные и непонятные слова. Непонятные для читателя, разумеется. Этими словами я воссоздаю странный, неизвестный мир, в который я приглашаю читателя. Поскольку мир читателю неизвестен, то и слова тоже должны быть непонятными. Тогда и создастся ощущение этого мира. Но читатель не всегда понимает стратегию писателя и зачастую бросает чтение или лезет в словари, в Интернет, чтобы посмотреть, что означает то или иное слово. И таким образом он выпадает из атмосферы, выпадает из художественного мира, лишает себя удовольствия. Вот, например, когда читатель слушает произведение, он уже не может полезть в Википедию, чтобы посмотреть, что значит слово.

— А если это не вымышленное слово, а просто слово, значение которого мне неизвестно в силу того, что я раньше с ним не сталкивалась?

— Читатель должен доверять писателю. Все, что нужно, писатель ему объяснит, либо это будет понятно из контекста. Если что-то не объясняется, значит, это так и надо. Вспомните, детские ощущения, скажем, от чтения «Детей капитана Гранта». Моряки полезли на мачты, стали там работать с парусами, стали поднимать или опускать какие-то там бом-брамсели или фор-стеньги-стаксели. Когда мы в детстве это читали, мы же не лезли в энциклопедию, чтобы посмотреть, как выглядит тот или иной парус, что с ним делают, для чего он нужен. Мы понимали, что это что-то такое из парусного вооружения судна, что матрос что-то такое делает с этими парусами. Но звучание этих слов для нас создавало атмосферу корабля. Надо оставить в себе это детское доверие писателю.