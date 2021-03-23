Алексей Иванов представит во Владимире «Тени тевтонов»

В столице есть «Московский дом книги», книжный магазин «Москва» и ещё десяток-другой площадок, где любители литературы могут вживую пообщаться с известными писателями или деятелями культуры, имевшими неосторожность выпустить книгу. Во Владимире есть главное — читатели. Они не избалованы вниманием крупных литераторов, а потому приезд каждого без пяти минут классика — это событие. В понедельник оно и случится — приедет Алексей Иванов.

Встреча пройдёт 29 марта в 18 часов в Центре классической музыки (Владимир, ул. Большая Московская, 28).

Алексей Иванов — лауреат премии Правительства России в области культуры и премии «Книга года». Он автор бестселлеров «Тобол», «Сердце Пармы», «Географ глобус пропил», «Золото бунта», «Ёбург» и других. Во Владимире Алексей Викторович представит новый роман «Тени тевтонов» и ответит на вопросы владимирских поклонников.

В Интернете «Тени тевтонов» называют самой ожидаемой книгой 2021 года. Сюжет её замысловат и разворачивается в двух эпохах. Одна линия — 1945 год. Русские взяли прусский город Пилау и выслеживают немецкого гауляйтера. С контразведкой сотрудничает польский историк, ищущий таинственный меч Тевтонского ордена. Вторая сюжетная линия переносит читателей в 1457 год в столицу тевтонцев Мариенбург. Обе линии пересекаются, их объединяет Лигуэт — меч Сатаны. В общем, мистика и история — гремучая смесь.

Справка. Организаторы творческого вечера — Владимирская областная библиотека для детей и молодёжи, Центр классической музыки, департамент культуры Владимирской области. Музыкальное сопровождение — духовой ансамбль «Art holz quintet». Не забывайте про маски! Желательна предварительная запись. Справки по тел. 333-700.