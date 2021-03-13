13-ю квитанцию включат в мартовские квитки

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» скорректировал платежи за тепло за 2020 год. Тринадцатая квитанция теперь отдельно не выставляется, жители увидят её в мартовском расчетном листке.

Ресурсоснабжающая организация не публикует список домов, которым пересчитала платежи. Но сообщила, что перерасчеты коснутся 509 домов — четверти из всего жилого многоквартирного фонда Владимира. Им либо уменьшат платежи и вернут деньги, либо, наоборот, доначислят.

Как правило, в число тех, кому сделают перерасчёт, попадают те дома, что платят либо по нормативам, либо равными долями по средним показаниям приборов в течение 12 месяцев.

Уменьшат текущий платеж жителям 413 домов. «ЭнергосбыТ Плюс» вернет им около 50 миллионов рублей.

А вот жителям других 96 многоквартирных домов повезло меньше. Им доначислят 10,73 миллиона рублей! Многие до сих пор не могут прийти в себя после внушительных счетов за январь и февраль. Морозную зиму как только не ругают, а тут опять сюрприз. Рост платежей в большей степени ощутили те, кто платит за фактическое потребление по общедомовому прибору. 13-я квитанция таким не приходит.

Пока более всего пострадал кошелёк жильцов, платящих по нормативам потребления коммунальных ресурсов. У них с Нового года вырос платеж, потому что увеличились нормативные ставки. И им же придет корректировка счетов по 2020 году.

Подробный расчет размера корректировки по каждому дому будет предоставлен управляющим компаниям, ТСЖ и старшим по домам.