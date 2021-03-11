11-летнюю девочку спасли на реке в Александровском районе

На реке Серая в Александровском районе чуть не погибла 11-летняя девочка. Оказалось, что она упала с заброшенного бетонного моста, сообщает официальный сайт администрации Александровского района. Найти место происшествия сотрудники аварийно-спасательной службы смогли не сразу. Из-за неточных координат, которые оставил позвонивший на телефон спасения подросток, спасатели сначала поспешили на городскую набережную. Не позволила быстро добраться и дорога, ведущая к мосту. Даже спецтранспорт оказался бессилен, пришлось идти пешком.

Когда спасатели были на месте, девочка уже находилась на берегу. Находившиеся рядом с ней дети, помогали согреться подруге. У девочки сильно замерзли ноги, в воде она потеряла обувь и находилась в состоянии сильного переохлаждения.

Спасатель Сергей Чумаков на руках донес спасенную до служебной машины и передал медикам. Девочку доставили в Александровскую районную больницу, оказали первую медицинскую помощь и отправили домой.

— Можно сказать, что данное происшествие закончилось благополучно. Но возникает вопрос: как оказались 10-11 летние дети во второй половине дня на заброшенном обледеневшем мосту на окраине города без присмотра взрослых? – задаются вопросом спасатели и в очередной раз настоятельно просят объяснить детям опасность нахождения вблизи водоемов в это время года.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области, в прошлом году во Владимирской области на водных объектах погибли три ребёнка.

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