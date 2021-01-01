Живи и смотри. Владимирцам 45+ скажут размер будущей пенсии

Размер будущих пенсий возрастным жителям Владимирской области будут сообщать через сайт госуслуг. Это нововведение начало действовать с сегодняшнего дня. Сообщения будут приходить раз в три года, некоторые получат их уже в 2021-ом. До последнего момента размер пенсии нашим землякам называли непосредственно перед тем, как они вступали в статус людей, достигших требуемого возраста, имеющих необходимый трудовой стаж и количество баллов. Для многих оглашённая сумма будущих выплат была неприятным сюрпризом. Теперь, вероятно, шока удастся избежать: ты морально будешь готов к жизни на пенсию, не позволяющую излишеств.

Сообщения будут поступать раз в три года, после того, как человеку исполнилось 45 лет.

Уведомления ПФР будут приходить автоматически через портал gosuslugi.ru. Возраст 45+ выбран не случайно. У большинства наших соотечественников к этому времени уже накоплен некоторый пенсионный капитал, позволяющий спрогнозировать уровень выплат в старости. С этого же возраста, информирует Минтруда РФ, люди начинают активнее интересоваться будущей пенсией и у них ещё есть время для того, чтобы как-нибудь повлиять на её размер, который имеет значение.

Устроиться на вредное производство или калымить на северах — это вариант, но не лучший: всё-таки главная задача — дожить до нужного возраста, а не сыграть в ящик до срока, оставив повышенную пенсию в «наследство» родному государству. Минтруда предлагает другой выход – например, делать добровольные взносы, чтобы обеспечить дополнительную прибавку к основной пенсии. Имеется в виду официальный путь, когда «доброволец» подаёт заявление в ПФР, регистрируется в качестве плательщика и начинает отчислять кровные сверх нормы.

Для тех, кто уже получает пенсию, сообщаем утешительную новость. С сегодняшнего дня пенсия по старости выросли на 6,3% — до 17 443 рублей. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составил 6044 рубля 48 копеек. В результате индексации прибавка у каждого пенсионера индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии. Социальные пенсии проиндексировали на 2,6%.