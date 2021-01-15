Жителей Юрьевца защитят от постоянного грохота щебнедробилки

Жителей Юрьевца, измученных шумом расположенного по соседству грузового терминала, наконец-то услышали. Накануне ситуацию обсудили городские власти совместно с представителями РЖД. Местным жителям предложили два варианта решения проблемы: перенос терминала на удаленный от жилых домов участок или ограждение комплекса системой шумоизоляционных защитных экранов.

За второй вариант выступили железнодорожники. Со своей стороны они готовы установить защитные экраны высотой 12 метров. Соответствующий проект будет оперативно выставлен на торги и осуществлен не позднее июля. По предварительным расчетам, цена вопроса составит более 16 миллионов рублей.

Грузовой терминал расположен на улице Станционной.

Чтобы убедиться, что шумоизоляция будет действительно эффективной, проект предварительно изучат владимирские эксперты. Пока же предприятию рекомендовано скорректировать график работ с учетом «закона о тишине», в том числе за счет поэтапного отказа от использования шумных вибромашин.

Напомним, что местные жители устали от грохота и пыли при работах, которые начинаются на терминале с раннего утра и не прекращаются даже в выходные. Ежедневно на терминал прибывают десятки вагонов со строительным щебнем. Как показала проведенная проверка, шум от разгрузки с использованием вибромашин превышает предельно допустимый уровень на 10 и более децибел.