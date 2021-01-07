Женщина погибла на пожаре в Гусь-Хрустальном

Пятерых жителей многоквартирного дома, среди которых один ребенок, спасли на пожаре в Гусь-Хрустальном. Еще 30 человек эвакуировали. Возгорание произошло минувшим вечером. Загорелась квартира на 4 этаже. К сожалению, не обошлось без жертв — погибла женщина 1982 года рождения.

Пожарные не дали огню распространиться на всё здание.

Причину пожара устанавливают дознаватели, уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области. В чрезвычайном ведомстве также обращают внимание на тревожную статистику. С начала года в регионе произошло уже более 40 пожаров. Для сравнения, годом ранее их было 33.

Также в этом году в области случились два резонансных пожара. 4 января загорелся многоквартирный дом в Собинке. Площадь пожара составила 1500 кв.метров. 5 января горело здание с торговыми павильонами в посёлке Мстёра Вязниковского района. Огнем было охвачено 800 кв.метров. К счастью, погибших и пострадавших на этих пожарах не было.