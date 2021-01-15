Жалоба ООО «Грузовой двор — Ковров» признана обоснованной

Комиссией Владимирского УФАС России жалоба ООО «Грузовой Двор — Ковров», на действия организатора торгов – администрации поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области и Комиссии по проведению аукционов при проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО п. Мелехово (городское поселение), п. Мелехово признана обоснованной.

Организатору торгов — администрации поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области выдано предписание — совершить действия, направленные на устранение нарушений порядка проведения аукциона, отменить протокол подведения итогов от 08.12.2020.

При назначении даты повторного проведения аукциона руководствоваться временным сроком, достаточным для обеспечения участниками, подавшими заявки возможностью возвращения задатка по реквизитам, указанным в извещении.