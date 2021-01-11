Жалоба ООО ЧОО «Стража» на действия заказчика ГАУСО ВО ГЦ «Ветеран» признана необоснованной

В управление Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области (далее — Владимирское УФАС России) поступила жалоба ООО ЧОО «Стража» на действия закупочной комиссии заказчика ГАУСО ВО ГЦ «Ветеран» при проведении открытого конкурса на оказание охранных услуг, обеспечение пропускного режима, общественного порядка и безопасности для нужд ГАУСО ВО ГЦ «Ветеран».

Заявитель указывает, что комиссией заказчика незаконно допущен ИП «Ф» и признан участником аукциона, который в соответствии с действующем законодательством не имеет право оказывать услуги, являющиеся предметом закупки.

В том числе заказчиком в аукционной документации не предусмотрены антидемпинговые меры.

Жалоба рассмотрена Комиссией Владимирского УФАС России в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции», в рамках возбужденного дела.

По результатам рассмотрения дела Комиссия приняла решение признать жалобу ООО ЧОО «Стража» необоснованной.