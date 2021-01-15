Жалоба гражданина на действия Администрации города Костерево признана необоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба гражданина, на действия организатора торгов – администрации города Костерево при проведении открытого аукциона по продаже земельного участка площадью 932 кв. м., расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО г. Костерево (городское поселение), г. Костерево, ул. Школьная, дом 21, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуальной жилой застройки, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования город Костерево.

Заявитель обжалует недопуск представителя заявителя к участию в аукционе, отсутствие технических условий в извещении.

Жалоба была рассмотрена антимонопольным органом в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

По результатам рассмотрения жалобы Комиссия приняла решение признать жалобу гражданина необоснованной.