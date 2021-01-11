Заповедники Владимирской области: что вы о них знаете?

11 января отмечается День заповедников и национальных парков

11 января в России отмечается День заповедников и национальных парков. Он был учрежден Центром охраны дикой природы и Всемирным фондом дикой природы в 1997 году. Его дата приурочена к основанию 11 января 1916 года Баргузинского заповедника – первого в Российской империи. Он расположен на восточной стороне одноименного хребта, на берегу озера Байкал и имеет статус биосферного. Для поддержания и сохранения природного богатства нашего края организованы особо охраняемые природные территории. Это 146 объектов, среди которых: 36 заказников, 82 памятника природы, 2 историко-ландшафтных комплекса, один дендрологический парк и один национальный парк. А что вы о них знаете? Проверьте себя с помощью этого теста!

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