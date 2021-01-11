Заповедники Владимирской области: что вы о них знаете?

11 января в России отмечается День заповедников и национальных парков. Он был учрежден Центром охраны дикой природы и Всемирным фондом дикой природы в 1997 году. Его дата приурочена к основанию 11 января 1916 года Баргузинского заповедника – первого в Российской империи. Он расположен на восточной стороне одноименного хребта, на берегу озера Байкал и имеет статус биосферного. Для поддержания и сохранения природного богатства нашего края организованы особо охраняемые природные территории. Это 146 объектов, среди которых: 36 заказников, 82 памятника природы, 2 историко-ландшафтных комплекса, один дендрологический парк и один национальный парк. А что вы о них знаете? Проверьте себя с помощью этого теста!

Какой заповедник нашей области считается сегодня самой большой особо охраняемой природной территорией федерального значения в Центральном федеральном округе? Заказник «Окский береговой» Национальный парк «Мещера» Заказник «Клязьминско-Лухский» Правильно! Неправильно! - Восстановлением популяции какого животного занимается Клязьминско-Лухский заказник? Зубра Змееяда Русской выхухоли Правильно! Неправильно! - Какой вид зверозубых ящеров, останки которых были найдены на территории Клязьминского берегового заповедника, был назван в честь ближайшего города? Вязниковеция Мстеровеция Гороховеция Правильно! Неправильно! - Территорию какого заказника регионального значения называют ««владимирской Швейцарией»? «Колпь» «Чистая вода» «Ольгина мыза» Правильно! Неправильно! - Какой карьер по добыче известняка превращен в наши дни в заказник регионального значения? Дюкинский Костенецкий Соповские Землянки Правильно! Неправильно! - С парка чьей графской усадьбы берет свое начало история заказника «Патакинская роща»? Салтыкова Воронцова Безобразова Правильно! Неправильно! - Какой памятник истории и архитектуры из списка Всемирного наследи ЮНЕСКО располагается на территории историко-ландшафтного комплекса Боголюбовский луг? Церковь Покрова на Нерли Часовня «Живоносный источник» Свято-Боголюбский женский монастырь Правильно! Неправильно! - На территории какого заказника располагается озеро Виша, которое называют владимирской аномалией? Гусевской Ковровский Муромский Правильно! Неправильно! - Какое озеро на территории Клязьминско-Лухского заказника считается самым глубоким во Владимирской области, да еще и местом обитания сказочного злодея Кощея? Санхар Кщара Юхор Правильно! Неправильно! - Для сохранения популяции каких насекомых создан мирмекологический Болдинский заказник? Рыжих лесных муравьев Соловьиного сверчка Бабочки мнемозины Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Заповедники Владимирской области: что вы о них знаете? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook