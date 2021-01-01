Замордованные ковидом владимирцы шлют год-2020 подальше

Коронавирус впервые заявил о себе жителям области 30 января 2020 года. Болезнь, казавшаяся экзотикой, наделала переполох в одной из городских больниц Владимира. На приём пришёл 57-летний мужчина с симптомами ОРВИ. Он жаловался на кашель и был срочно госпитализирован в инфекционное отделение больницы №6 в Юрьевце. При этом весь второй этаж поликлиники закрыли для посещения и продезинфицирован. А всё потому, что пациент с недомоганием вернулся из Китая. Коронавирус у него, кстати, не обнаружили. Мужчине диагностировали грипп.

Сейчас в это сложно поверить, но место в больнице нашлось для человека, у которого опасную инфекцию только подозревали. К концу года госпитализируют по 130 пациентов в день и только со сложным течением болезни. А в поликлиниках сидят люди уже с подтвержденным диагнозом. Нередко в общих очередях. И никто не перекрывает этажи, не разливает после каждого чиха растворы дезинфицирующих веществ.