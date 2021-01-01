Замордованные ковидом владимирцы шлют год-2020 подальше

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Ковид перевернул жизнь
Главный антигерой уходящего года — коронавирус. Весной люди ушли на длительную самоизоляцию, в стране объявили локдаун. В нашу жизнь стремительно ворвались удалёнка и дистанционка. Из-за карантина перекрывали въезды в города. По улицам разносились призывы оставаться дома, без надобности не выходить из квартиры. Масочный режим, социальная дистанция и обязательное мытье рук. «Призыв» вспомнил, с чего все начиналось, и к каким показателям мы пришли всего за 366 дней.
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После Китая - в больницу
Коронавирус впервые заявил о себе жителям области 30 января 2020 года. Болезнь, казавшаяся экзотикой, наделала переполох в одной из городских больниц Владимира. На приём пришёл 57-летний мужчина с симптомами ОРВИ. Он жаловался на кашель и был срочно госпитализирован в инфекционное отделение больницы №6 в Юрьевце. При этом весь второй этаж поликлиники закрыли для посещения и продезинфицирован. А всё потому, что пациент с недомоганием вернулся из Китая. Коронавирус у него, кстати, не обнаружили. Мужчине диагностировали грипп.
Сейчас в это сложно поверить, но место в больнице нашлось для человека, у которого опасную инфекцию только подозревали. К концу года госпитализируют по 130 пациентов в день и только со сложным течением болезни. А в поликлиниках сидят люди уже с подтвержденным диагнозом. Нередко в общих очередях. И никто не перекрывает этажи, не разливает после каждого чиха растворы дезинфицирующих веществ.
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Цены на маски взлетели
На фоне истории с коронавирусом в аптеках Владимира в феврале взлетели цены на медицинские маски. Были случаи, одноразовый товар из нетканого материала продавали в 10 раз дороже прежнего. Весной маски предлагали по 50 рублей за штуку почти повсеместно. И купить их было практически невозможно. Осенью ситуация стабилизировалась. Средства индивидуальной защиты стали производить в нужном объеме. Как и антисептики, маски теперь можно купить по доступной цене в любой аптеки или магазине.
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Побывал в загранке – иди в карантин!
В начале февраля на карантин начали отправлять граждан, вернувшихся из зарубежных поездок. В поле зрения Роспотребнадзора попали сразу несколько государств с неблагоприятной эпидобстановкой. Анализы активно сдают китайские студенты и рабочие. Достаточного лёгкого недомогания вернувшихся с родины людей, чтобы оказаться под прицелом. Жители Владимира впервые сообщают о каретах скорой помощи и врачах в специальных средствах защиты. А надзорное ведомство открывает «горячую линию» по коронавирусу и рекомендует дезинфицировать салоны общественного транспорта.
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Первый случай коронавируса
Впервые в официальных сводках сайта стопкоронавирус.рф Владимирская область появилась 30 марта. Сообщается о двух случаях инфицирования. Один из пациентов с ковидом умер. Известно, что мужчине было 48 лет. Он был госпитализирован 20 марта. Его поместили в обычное отделение пульмонологии и не изолировали от других больных. После этого в городе оружейников фиксируется первый всплеск заболеваемости. На ковид проверяют больше сотни людей, имевших контакт с почившим.
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Запрет на госпитализацию и дискотеки
В конце марта в регионе вводится запрет на плановую госпитализацию пациентов в медицинские организации стационарного типа. Кроме того, становится известно, что люди не могут посещать амбулатории в плановом режиме. Впервые останавливают работу ночных клубов и дискотек. До сих пор это ограничение не снято. Главный врач-инфекционист региона призывает избегать людных мест. Во Владимире сообщают о развёртывании госпиталей для пациентов с ковидом. Пациентов с ОРВИ начинают тестировать на новую инфекцию.
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Закрытие городов
Уже через три недели после обнаружения первого заболевшего число инфицированных коронавирусом достигло 200. Путь от первой до второй сотни область прошла за 4 дня. В лидерах по ежесуточный приросту — Муром, Ковров и Владимир. Но самое сложное положение дел в Петушках. Муниципальное образование закрыли на карантин. Позже аналогичные меры ввели в двух поселках Гусь-Хрустального района и в Кольчугино.
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Антирекорд первой волны пандемии
Главный антирекорд первой волны пандемии Владимирская область установила 18 мая. За один день коронавирус диагностировали у 99 пациентов. Дальше пойдёт спад — до осени. Уже к августу число заболевших исчисляется единицами. Минимальный прирост фиксируется 11 августа. В этот день положительные тесты получили всего 20 жителей области. Тогда было сложно поверить, что к концу года эта цифра вырастет на порядок.
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Режим нерабочих дней
В конце марта в России впервые ввели нерабочие дни с сохранением зарплаты. Изначально речь шла о семи днях. Потом сроки сдвигали несколько раз. В регионе указом губернатора и изменениями этого документа неоднократно вводились ограничительные меры. Например, с 27 марта все бассейны, фитнес-центры, кинотеатры и другие заведения досуга закрыли для посетителей. Была приостановлена работа торговых центров, салонов красоты, соляриев, бань и саун. Возможность возобновить работу у большинства появится только летом, когда регион окажется на 3-м этапе снятия ограничений.
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Дистанционное обучение
Одними из первых на дистанционное обучение перешёл ведущий вуз области — ВлГУ. Там сообщили о новой форме образовательного процесса 16 марта. Школьникам сначала продлили каникулы, а потом тоже перевели на обучение онлайн. До лета ученики и педагоги общались виртуально. Часть экзаменов в вузах принимались по компьютеру. Сроки ЕГЭ переносились несколько раз. Осенью ученики возвратились за парты после долгого перерыва. Однако коронавирус время от времени снова отправляет на карантин целые классы и даже школы. Вузы и колледжи опять уходят на удалёнку
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Новые рекорды второй волны пандемии
Затихший на время летних отпусков корорнавирус вновь заявил о себе осенью. Начиная с конца сентября, цифры стремительно рванули вверх. 30 октября регион впервые преодолел планку в 100 положительных тестов в день. А уже к середине декабря был установлен новый антирекорд — 194 инфицированных за 24 часа. После отмены второго обязательного теста на ковид увеличилось и число пациентов, закрывших больничный. Максимальные показатели достигнуты 3 декабря: одновременно бюллетени закрыли 356 человек. Но выросло и количество летальных исходов. 30 декабря региональный штаб сообщил о 21 смерти пациентов с ковидом. На этом фоне облздраву пришлось отвечать на неудобный вопрос о местах в моргах.
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Ковид-2020
Всего за время пандемии в 2020 году коронавирусом переболели 18563 жителя области. 16759 человек победили болезнь. Скончались от осложнений, вызванных инфекцией, 501 пациент с положительными тестами. Весной, когда действующий на тот момент директор облздрава заявил, что заболеет 10 000 жителей региона, цифра эта казалась невероятной. Сейчас уже понятно, что даже по официальной статистике она, как минимум, вдвое больше.
Сегодня людей, у которых не заразились друзья, коллеги по работе или члены семьи, практически не осталось. Под ковид в регионе перепрофилировали каждую пятую койку. Но мест все равно не хватает. Фельдшерам скорой помощи приходится клянчить койки для пациентов с ковидом. Госпитализируют только тяжелобольных. Резерв исчерпан. Остальные лечатся на дому. Одно время эти люди не могли приобрести необходимые лекарства в аптеках. Сейчас по рецепту их можно купить. Препараты больным выдают и бесплатно.
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Надежда на вакцину
Надежду на выздоровление специалисты связывают с вакцинацией. Уже в январе прививку получат 50 тысяч жителей региона. Желающих сделать укол немало. До конца декабря привьются около тысячи человек. Об осложнениях вследствие прививки пока не сообщается. Зато уже сегодня известно, какое желание загадает большинство жителей региона под бой курантов. И мечта это не материальная. Просто хочется, чтобы наступивший год вернул привычные представления о жизни.
Полина Тарбеева
Фото: mintphysicians.com
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