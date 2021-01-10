За крушение поезда с мазутом к ответственности привлекли сотрудников ГЖД

Ряд проверок провела Приволжская транспортная прокуратура после схода с рельсов вагонов с мазутом в Камешковском районе. Начальнику Горьковской железной дороги внесено представление, которое уже рассмотрено и удовлетворено. К дисциплинарной ответственности привлечены виновные должностные лица. А начальник Владимирской дистанции сигнализации, централизации и блокировки привлечен к административной ответственности, сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта.

—В ходе проверки в деятельности Владимирской дистанции сигнализации, централизации и блокировки выявлены нарушения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в деятельности Горьковской дирекции инфраструктуры – отсутствие надлежащей профилактической работы по предупреждению аварийности на Горьковской железной дороге, — приводит пресс-служба ОНФ цитату из официального ответа транспортной прокуратуры.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Крушение грузового состава произошло в ноябре 2020 года на станции «Новки-1» в Камешковском районе. Сошли с рельсов 10 цистерн с мазутом. В результате аварии погиб 51-летний железнодорожник. В тяжелом состоянии он был извлечен из-под вагонов, однако из-за серьезных травм скончался по пути в больницу.

Площадь утечки нефтепродуктов на месте происшествия составила 12,5 тысячи квадратных метров. Эксперты взяли анализ почвы. Содержание нефтепродуктов в почве составило около 1100 мг/кг при норме 250 мг/кг для данной местности. То есть норма была превышена более чем в 4 раза.

К началу декабря с места вывезли 14 152 кубометров загрязнённого грунта. Из них 8 127 кубометров отправили на специализированные предприятия для обезвреживания. Основные работы по ликвидации экологических последствий были завершены 23 декабря.

-Комиссия передвижной экологической лаборатории постоянно проводит мониторинг экологических показателей на месте происшествия. Данные о проведенных работах специалисты Горьковской железной дороги предоставляют в Росприроднадзор. Также в весенне-летний период на месте разлива мазута запланированы работы по обработке грунта биопрепаратами, высадке деревьев и посеву многолетних трав, — сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.