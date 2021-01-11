Все школы Владимира вернулись к очной учёбе после каникул

Все школы Владимира без исключений вернулись к работе после новогодних праздников. Сегодня у школьников началась третья учебная четверть. Напомним, что в нашем регионе по примеру Москвы продлевать каникулы не стали. На последнем в ушедшем году брифинге, посвященном эпидемиологической обстановке, в департаменте образования назвали ситуацию с распространением коронавируса стабильной.

Тем не менее готовность учреждений накануне проверили сотрудники управления образования. Особое внимание уделили соблюдению в школах антиковидных мер. Проверки показали, что нарушений нет. Потоки учащихся по-прежнему разделены, на входе в школу детям и педагогам измеряют температуру.

— Все кабинеты оснащены санитайзерами, работает необходимое оборудование по обеззараживанию воздуха, — заверяет пресс-служба мэрии.

У школьников началась третья учебная четверть.

Всего в областном центре работают 50 общеобразовательных организаций, четыре муниципальных учреждения дополнительного образования детей и городской информационно-методический центр. В этом году в школах города открыты 1449 классов, в них обучаются 38 718 учащихся.