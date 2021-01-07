Время добрых дел. Как 2020 год сплотил людей

Тяжелый 2020 год стал временем добрых дел. Так получилось, что коронавирус сплотил самых разных людей. Общее несчастье сделало нас ближе. Многие в это время нашли в себе силы помогать не только самым близким людям, но и всем, кто нуждается в поддержке. Волонтеры, медики, предприниматели, таксисты и просто хорошие люди сделали этот год лучше. Вспомним добрые дела в Рождество.

Отправлялись на помощь бабушкам и дедушкам

Все, наверное, помнят, как весной 2020 года начиналась первая волна коронавируса во Владимирской области. На самоизоляцию, которая длится до сих пор, в первых рядах отправили пенсионеров старше 65 лет. Среди них оказалось и много одиноких людей. Для их поддержки был создан масштабный проект взаимопомощи #МыВместе. Владимирцы пополнили ряды волонтеров. За всё время пандемии в региональном штабе было оформлено более 3000 заявок. Добровольцы продолжают оказывать помощь маломобильным гражданам и одиноким старичкам. Им закупают продукты, лекарства, оплачивают коммунальные услуги. А ещё на юбилейные даты активисты вручали пожилым супругам красивые букеты цветов.

Собирали Тележки добра и продуктовые карты

Тогда же началась акция «Тележки добра». В 30 магазинах и гипермаркетах области был организован сбор продуктовой помощи для многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов. В начале лета уже было передано более 300 пакетов с едой. Волонтеры кампании #Мывместе формировали наборы сами и развозили их по адресам. Акция действует до сих пор.

А осенью малоимущие многодетные семьи смогли получить и бесплатные продуктовые карты с ежемесячным пополнением в 1000 рублей. Срок их действия был заявлен до полугода. С использованием этих бонусов семья покупает продукты питания в супермаркетах — участниках проекта. Сюда входит полный перечень товаров, кроме канцелярки, туалетных принадлежностей, алкоголя и табака. 1 бонус приравнивается к 1 рублю. Инициатором акции стал продовольственный фонд «Русь».

Подбадривали врачей как могли

В пандемию помощь, в том числе и моральная, понадобилась и самим медикам. С открытием инфекционных госпиталей врачи там дневали и ночевали. Мобилизован был также весь средний и младший персонал. Для поднятия боевого духа в преддверии их профессионального праздника волонтеры, артисты и владимирские чиновники чествовали медицинских работников. Под окнами больниц они устроили концерты и вручили букеты со словами благодарности.

Не забыли и про фельдшеров скорой помощи, для которых в пандемию работа стала ещё более напряженной и нервной. Салоны красоты по всей области присоединились к волонтерам и передали сотрудникам «скорой» сертификаты на различные процедуры красоты: стрижки, окрашивание волос, маникюр.

Сдавали литрами кровь

Владимирская станция переливания крови в этом году работала в привычном режиме. Доноры не испугались пандемии коронавируса. Наоборот их ряды даже пополнились. Сдавать кровь добровольцы начали ещё весной во время самоизоляции. Для их удобства даже была организована бесплатная услуга такси. В итоге более 30 доноров из числа добровольцев сдали кровь. Некоторые по несколько раз. В больницы региона отправили почти 40 литров спасительной крови.

— Заявки делают все больницы города и области. Переливание крови требуется и на родах, и после полученных травм в ДТП, потом в любой операции могут возникнуть экстренные ситуации. Поэтому кровью лечебницы запасаются заранее. А ведь ещё нужны определенные фенотипы. Не всегда вторая группа крови подойдет ко второй. И конечно, всегда востребованы редкие отрицательные резус-факторы и 4-я группа крови, – рассказала «Призыву» Светлана Георгиева, руководитель ВРОО «За развитие регионов «Региональная инициатива».

Также станция переливания крови ещё летом начала принимать плазму у доноров, вылечившихся от ковида. Среди них были отмечены как медики региона, так и обычные пациенты. Подобный метод иммунизации может спасти жизни десяткам тяжелобольных.

Довозили к пациентам на такси

Владимирские таксисты не остались в стороне от волонтерского движения. В октябре прошлого года десяток добровольцев предложили свои услуги для развоза участковых врачей по адресам пациентов.

Первым о помощи попросило руководство второй поликлиники. Здесь на 10 участков работают всего 4 врача, и с каждого поступает по 20 вызовов. Работать приходилось до позднего вечера. Терапевты добирались пешком к пациентам, которые проживают в отдаленных уголках города: в микрорайонах Веризино, Полянка, РТС, поселке Содышка.

Поэтому помощь автоволонтеров пришлась как нельзя кстати. На вызовы к пациентам с ОРВИ медики ездят в защитных костюмах, а сами таксисты регулярно обрабатывают машины дезсредствами.

— Это не флагами махать, это, действительно, реальное дело. Берешь и делаешь. Пешком врачам добираться долго, на автобусе тоже. У меня из элементарных средств безопасности – маска, антисептик для рук. Ещё надел специальные чехлы на сиденья, салон постоянно проветриваю, — рассказал таксист Александр Глущук.

Берегли самых маленьких

Выхаживать недоношенных детей владимирским врачам-акушерам тоже помогают волонтёры. В прошлом году в областном перинатальном центре появились на свет более 200 малышей с весом ниже положенной нормы. Спасать приходилось и новорожденных с массой до 1 килограмма, рассказала главный врач медучреждения Надежда Туманова. Все они помещаются в специальные кувезы с необходимыми условиями для поддержания жизни.

Вот для таких крох волонтеры из Палаты зашиты прав пациентов каждый год вяжут осьминожек, которые напоминают пуповину и успокаивают ребенка на тактильном уровне. А также шьют для детских инкубаторов затеняющие покровы. Ведь недоношенному ребенку нужен покой, тишина и темнота.

Детишек с патологиями, после родов, как правило, доставляют в неонатологический центр ОДКБ, где есть отделения по выхаживанию малышей, реанимация на 18 коек. Сюда маленькие пациенты поступают из родильных домов не только Владимирской области, но и соседних регионов.

— Я просто плачу вместе с теми мамочками, которые через это проходят. Это страшно. Когда я навещала свою дочку, видела, что там, в кувезах, лежат младенцы, родившиеся ещё меньше, чем она. И сердце сжималось. Потом, уже дома, находясь в декрете, я решила помочь врачам в уходе за детьми, родившимися раньше срока, — рассказала «Призыву» волонтер Евгения Балакина.

А ещё волонтеры в этом году преобразили сам перинатальный центр, разукрасив его послеродовые палаты сказочными рисунками.

Поддерживали мам с детьми-инвалидами

В этом году «Призыв» познакомил вас с удивительным человеком, владимирским волонтером Ириной Долгановой. Она является руководителем благотворительной организации «Дети — ангелы». Вот уже больше 6 лет вместе с коллегами женщина помогает собирать средства для реабилитации детей с неврологическими заболеваниями, в том числе ДЦП.

А для их мам Ирина устраивает фотоссесии, передаёт подарки от спонсоров. На Дни рождения подопечные организации получают кондитерский торт ручной работы от местных мастеров. На этот Новый год «Дети-ангелы» организовали для своих семей традиционные поздравления Деда Мороза и Снегурочки.

— Я считаю, что всё это пришло ко мне не просто так. С рождением моего младшего сына это стало миссией. Я и раньше была активной, откликалась на просьбы, по мере возможности. Но потом, когда я сама собирала своему ребенку на лечение, а потом когда эта необходимость отпала, я поняла, что могу помогать другим. И оно затянуло. Потом у меня столько своих проблем в жизни достаточно серьезных, и эта забота о других их просто перекрывает, иначе я бы сошла с ума, — рассказывает Ирина Долганова.

Восстанавливали храмы

В 2020 году владимирские православные активисты навели порядок более чем в 20 полуразрушенных церквях, в основном Суздальского района. Волонтеры в рамках проекта «Возрождение» спасают от запустения всеми забытые храмы. В некоторых пришлось спиливать кусты и деревья, где-то удалось даже поставить новую кровлю.

К студентам духовной семинарии и ВлГУ подключались и местные жители. В церквях, где удалось навести порядок, уже можно возобновлять богослужения.

«Призыв» побывал в селе Гнездилово и убедился лично, с каким воодушевлением работают добровольцы в храме Николая Чудотворца, построенном ещё в 1824. Здесь сохранились уникальные фрески, которые, к сожалению, были осквернены различными надписями. Фронт работы огромный, говорят жители села. Но они настроены восстановить свою святыню.

Также православные волонтеры трудились на Князь-Владимирском кладбище. Убирались на заброшенных могилках – освобождала их от зарослей, а где было возможно – укрепляли ограды.