Дежурная часть полиции. Фото static.riafan.ru

Во Владимирской области нашли мужчину, пропавшего 1,5 года назад

Житель соседнего региона опознан и вернулся домой

Жителя соседнего региона, пропавшего без вести полтора года назад, нашли во Владимирской области. Мужчина жив и сейчас вернулся в семью. У него были проблемы с памятью. Установить его личность и адрес родных удалось благодаря профессионализму и неравнодушию сотрудников органов внутренних дел, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.

Мужчина обратился 3 января в полицию и сказал, что ничего не помнит и ему нужна помощь.

Этот человек пришёл в ОМВД России по Петушинскому району. Фотография мужчины была проверена полицейскими по базам данных лиц, заявленных пропавшими, а также направлена региональным представителям поисково-спасательного отряда. Вскоре его личность установили. Мужчине 41 год. Ещё в августе прошлого года он был объявлен в розыск в соседнем регионе. Полицейские незамедлительно связались с коллегами. Уже через несколько часов за «потеряшкой» приехали родственники.

Во Владимирской области только в прошлом году, по данным регионального поискового отряда «Лиза Алерт», предпринимались поиски около 300 человек. Ознакомиться с ориентировками по поиску лиц, в связи с исчезновением которых возбуждены уголовные дела, можно на сайте Следственного управления СК РФ по Владимирской области.

 

Андрей Долинин

Фото static.riafan.ru


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