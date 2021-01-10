Во Владимирской области коронавирусом за праздники заболели более 1500 человек

В новогодние каникулы коронавирусом заболели 1 688 жителей Владимирской области. Среднесуточный прирост составил 168,8 новых случаев. Это чуть меньше, чем в последние дни прошедшего года. Как ранее отмечали в облздраве, наметилась «зыбкая стабилизация». С 1 января выздоровели 1020 пациентов, за этот же период подтверждено 43 смерти от коронавируса. В данный момент болеют 1 928 человек.

Показатели заболеваемости напрямую зависят от количества проведенных тестов. И если в последние дни 2020 года в сутки лаборатории медицинских учреждений, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзора) и Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород) делали более 3000 тестов (31 декабря — 3 001, 30 декабря — 3 923, 29 декабря — 4 325 теста), то в первые дни года объем исследований резко снизился. Особенно это заметно 1 и 7 января:

1 января — 112 тестов,

2 января — 1 394 тестов,

3 января — 1 539 тестов,

4 января — 3 195 тестов,

5 января — 1 607 тестов,

6 января — 2 262 тестов,

7 января — 187 тестов,

8 января — 1 674 тестов.

Как сообщил на своих страницах в соцсетях губернатор, в праздничные дни люди меньше обращаются в больницы.

-1 января наблюдался заметный спад по количеству тестирований на COVID-19. Причина — резкое сокращение числа обратившихся, всего 112 человек. Лаборатории региона работают без выходных, — написал Владимир Сипягин.

За прошедшие сутки лабораторно подтвержден 161 случай заболевания COVID-19, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Лидирует город Владимир — 36 инфицированных. В тройке лидеров за областным центром следуют Гусь-Хрустальный и Муромский районы — плюс 20 и 15 новых случаев соответственно.

По 11 заболевших за сутки прибавили Ковровский и Юрьев-Польский районы. Плюс 10 случаев в Петушинском районе. 9 человек получили положительные тесты на коронавирус в Александровском районе, по 8 — в Суздальском и Вязниковском районах, 7 — в Кольчугинском, 6 — в Гороховецком. Камешковский и Киржачский районы прибавили по 5 новых случаев, Селивановский и Собинский районы — по 3. По два человека заболели в Меленковском районе и Радужном.

Всего за время пандемии на территории Владимирской области зарегистрирован 20 251 случай заболевания COVID-19. Выздоровели 17 779, умерли 544 человека.