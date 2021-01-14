Во Владимирской области коронавирусные ограничения продлили на месяц

Во Владимирской области продлили запрет на проведение развлекательных мероприятий и ограничение по времени работы предприятий общепита. Теперь до 15 февраля. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

До 15 февраля в кафе, ресторанах и барах запрещено проводить дискотеки, конкурсы и караоке. Продлена и приостановка работы детских развлекательных центров и игровых комнат, в том числе расположенных в торговых центрах. Как и прежде, допускается лишь функционирование развлекательных аппаратов с обязательным проведением их дезинфекции и размещением на расстоянии не менее 1,5 метров.

Ограничительные меры продлили до 15 февраля.

На особом контроле опять дети и подростки в возрасте до 16 лет. Посещать без взрослых здания торговых и торгово-развлекательных центров и комплексов, в том числе и фуд-кортов, им по-прежнему нельзя. Что касается фуд-кортов, расположенных в местах продаж, им можно работать только при обеспечении социальной дистанции и не более 50% заполняемости в будние дни (не более 30% в выходные).

До 15 февраля также продолжат действовать ограничения по времени работы кафе, баров и ресторанов. Оказание услуг заведений общепита приостанавливается с часа ночи до 6 утра. Исключение сделано лишь для придорожных кафе, расположенных вне населенных пунктов. Им можно работать круглые сутки. Без ограничений по времени можно работать на вынос, на доставку заказов, а также на организацию питания в столовых и буфетах на предприятиях и учреждениях.