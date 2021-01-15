Владимирская область ввела самые жесткие требования для земских учителей

Во Владимирской области начался прием заявок для участия в программе «Земский учитель». Педагогам обещают «подарить» 1 миллион рублей в обмен на переезд в село или город с населением до 50 тысяч человек . Однако в нашем регионе утверждены чрезвычайно жесткие требования для номинантов. Это становится понятным после сравнения с соседними областями. И первое ограничение — это количество участников. Строго 7 человек при серьезном дефиците педагогических кадров. Хотя трудно представить, что найдется большее число участников, подходящих под длинный список требований.

Главное требование региональных властей, вызывающее вопросы, — это стаж работы педагогом свыше 10 лет.

— За 10 лет работы в школе у молодого учителя появится семья, дети, ипотека. Дети будут прикреплены к детсадам и школам, у мужа своя работа. А тут ради миллиона бросить все и переехать в село или маленький город… Ведь такая поддержка была бы более эффективной именно для молодых педагогов с небольшим стажем или выпускников вузов, — рассуждают выпускники педагогических факультетов.

О 10 годах стажа говорят также нижегородские власти, но они учитывают это условие как дополнительное и дают за него один балл. Для сравнения, по одному баллу дают участникам и за наличие семьи и детей. Наши соседи из Рязанской, Московской и Ивановской областей имеют довольно скромный перечень требований. Все они выполнимы.

Общие требования всех регионов — учителя должны быть моложе 55 лет, со средним или высшим образованием, согласные на объем нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку, обязательство отработать не менее 5 лет.

Педагоги-победители смогут использовать 1 миллион рублей по личному усмотрению.

На федеральном уровне создан отдельный портал «Земский учитель». На нем можно найти список вакансий по каждому региону, чтобы участник мог изучить потенциальные места работы. У наших соседей большой список вакансий, а в регионе-33 список все еще формируется.

Еще один большой вопрос — по зарплате в селах и небольших городах Владимирской области. Ради получения одного миллиона рублей придется согласиться на очень небольшую регулярную зарплату. На сайте департамента по труду и занятости представлена новая база вакансий. Так, в школу № 7 Гусь-Хрустального требуется учитель математики с зарплатой от 13 до 24 тысяч рублей. В школу в деревню Левино Меленковского района приглашают учителя биологии с зарплатой от 17 до 29 тысяч рублей. В списке навыков на первом месте стрессоустойчивость. Учителя ИЗО и черчения ищут в школу в деревню Ильино Судогодского района с зарплатой 12,8 тысячи рублей, без всяких от и до.

Можно сравнить ставки по вакансиям со средней зарплатой по региону. Региональные власти регулярно отчитываются перед федеральными ведомствами. В последнем отчете говорится, что область на 16% превысила показатель по средней зарплате педагогов.

Средняя зарплата педагогических работников за январь — октябрь 2020 года – 32 458,7 рубля.

Не меньше удивляет и позитивный отчет «Белого дома» о результатах работы по программе «Земский учитель» за 2020 год. Семеро учителей направлены в школы № 10 города Струнино, № 1 города Радужный, № 1 города Юрьева-Польского, № 5 города Кольчугино, а также в Садовую (Суздальский район), Мелеховскую (Ковровский район) и Ильинскую (Судогодский район) школы. Но практически никто из них не проживал во Владимирской области! Педагоги приехали из Крыма и республики Саха (Якутия), Ивановской, Самарской и Челябинской областей.