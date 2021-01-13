Владимирская область вернулась в зелёную зону по коронавирусу

Ситуация с коронавирусом во Владимирской области понемногу меняется в лучшую сторону. Регион вернулся в зеленую зону по индексу распространения коронавируса, сообщает телеграм-канал «Региональная политика». Туда попадают регионы с самым низким уровнем заболеваемости. Примечательно, что из наших ближайших соседей в ней никого нет.

Между тем в региональном управлении Роспотребнадзора ситуацию называют напряженной, но управляемой. Говорить о стабилизации еще рано. Так, например, после новогодних каникул зафиксирован рост заболеваемости COVID-19 среди молодежи и пожилых людей.

В данный момент в регионе болеют 2052 человека.

За минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 155 человек. В лидерах по заболеваемости остаётся Владимир — за сутки плюс 37 инфицированных. Далее следуют Гусь-Хрустальный и Муромский районы — там 17 и 15 новых случаев соответственно. По 10 положительных тестов получили жители Юрьев-Польского и Ковровского районов, по 8 – Александровского и Кольчугинского. По 7 случаев подтверждены в Вязниковском, Петушинском и Суздальском районах, по 5 — в Меленковском и Гороховецком, по 4 — в Камешковском, Селивановском и Собинском районах. По 3 заболевших в городе Радужном и Киржачском районе и один — в Судогодском районе.

Всего за время пандемии коронавирусом заразился 20 721 житель региона. Выздоровели 18 108, умерли 561 человек. 9 летальных случаев подтверждены за минувшие сутки.

По состоянию на 12 января, в больницах развернуты 1905 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. 1401 из них занята — это 74% всех мест, сообщает облздрав.