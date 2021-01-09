Владимир окажется в логове настоящей русской зимы

Окончание новогодних каникул для жителей Владимирской области совпадет с приходим настоящей зимы. Синоптики прогнозируют резкое похолодание и сибирские морозы. Уже на следующей неделе столбик термометра может опуститься до -25 °С ночью и до -16 °С днём. По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, Центральная Россия окажется в логове зимы.

-Самое интересное начинается со следующей недели, когда начинается арктическое и даже ультраполярное вторжение воздушных масс, температурный фон рухнет очень сильно, станет аномально низким. Мы окажемся в логове настоящей сибирской зимы, — цитирует Евгения Тишковца РИА Новости.

Утепляться стоит уже в первый рабочий день года. По прогнозам специалистов, в ночь на понедельник похолодает до -20…-15 °С. Днем станет немного теплее. Но на термометр отвыкшим от отрицательных температур гражданам лучше не смотреть. Двузначные показатели обещают и в светлое время суток: до -16°С.

Синоптики говорят, так холодно в Центральной России не было последние три года.

Даже на Крещение вместо морозов прошлой зимой была оттепель. Сейчас погода берет свое. За окном наконец-то привычная для детства картина: нормальные сугробы и приличные морозы.