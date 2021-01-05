Вирус исполнил новогоднее желание ленивого школьника

После весенних каникул до сентября дети в школу так и не вернулись. Занятия полностью ушли в дистанционный формат. Для большинства образование свелось к выполнению домашнего задания, которое учитель присылал по Интернету. Популярные мессенджеры стали главными проводниками знаний для тысяч детей. Электронные площадки постоянно подвисали, организовать уроки онлайн было практически невозможно.

Первую половину дня родители и дети пытались зарегистрироваться на специальных образовательных сервисах, вторую половину дня — выполнить уроки и отправить их на проверку. Не известно, добавляло ли такое обучение знаний, но нервная система каждый день проходила прекрасную тренировку.