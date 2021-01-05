Вирус исполнил новогоднее желание ленивого школьника

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Ковид отменил уроки и закрыл школы
Коронавирус отменил привычные уроки за партами и закрыл школы. Детям пришлось обучаться на дому в режиме онлайн. Не об этом ли мечтал кто-то из учеников на прошлый Новый год? Наверняка под бой курантов какой-то мальчик так прямо и сказал: чтобы эту школу больше в глаза не видеть. И сбылось! Из-за пандемии обучение перешло в дистанционный формат. Без звонков на перемену и толпы в коридорах. В тапочках и пижаме, когда главный помощник — не учитель, а компьютер, который ещё приходится делить с другими членами семьи, ушедшими на удалёнку. «Призыв» восстановил хронику событий.
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Свободное посещение занятий
Первым звоночком перехода на дистанционное образование стало введение свободного посещения в школах. В середине марта 2020-го областные власти разрешили детям оставаться дома и выполнять занятия онлайн. В регионе ввели режим повышенной готовности. Сообщалось, что мера эта временная, она связана с угрозой распространения коронавируса. Организовать онлайн-учебу рекомендовало Министерство просвещения РФ. В первый же день из 36 тысяч учеников в школы Владимира не пришли 500 человек.
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Продлили каникулы
23 марта в большинстве школ Владимирской области стартовали весенние каникулы. Дети разошлись по домам согласно графику. Кто мог подумать, что вернутся за парты ученики только в новом учебном году. А тогда региональные власти просто решили разобщить детей до 12 апреля. Дополнительные дни к законному отдыху должны были оградить школы от угрозы распространения коронавируса. На момент принятия решения в области официально не был зарегистрирован ни один носитель опасной инфекции.
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Дети ушли на дистанционку
После весенних каникул до сентября дети в школу так и не вернулись. Занятия полностью ушли в дистанционный формат. Для большинства образование свелось к выполнению домашнего задания, которое учитель присылал по Интернету. Популярные мессенджеры стали главными проводниками знаний для тысяч детей. Электронные площадки постоянно подвисали, организовать уроки онлайн было практически невозможно.
Первую половину дня родители и дети пытались зарегистрироваться на специальных образовательных сервисах, вторую половину дня — выполнить уроки и отправить их на проверку. Не известно, добавляло ли такое обучение знаний, но нервная система каждый день проходила прекрасную тренировку.
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ЕГЭ перенесли, ОГЭ отменили
Из-за коронавируса школьникам старшего звена пришлось несколько раз переносить экзамены, а потом и отменять. Не все, только часть. Но учащиеся 9-х классов так и не написали обязательный государственный экзамен весной. Официальная формулировка: в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Сдавать ЕГЭ тоже пришлось только тем школьникам, которые собрались поступать в университет. Кроме того, ученикам дали возможность сосредоточиться исключительно на тех предметах, которые были им нужны для зачисления вузы.
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Компенсация за школьное питание
Начиная с апреля, в условиях дистанционного обучения льготная категория школьников начала получать компенсацию за питание. Во Владимире родителям или законными представителям учеников предложили продуктовый набор или деньги. Право выбора оставили за каждым учебным учреждением. Решение принималось коллегиально на уровне школы. Сухой паек включал в себя скоропортящиеся продукты: макароны, крупы и консервы.
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Последний звонок онлайн
Коронавирус решил учеников старших классов последнего звонка в привычном формате. С ленточками, прогулками по городу, песнями и праздничной программой. Многим школьникам пришлось встречать начало взрослой жизни через экран компьютера. Не удалось примерить красивое платье и на выпускной бал. Школьники, завершившие образование в 2020 году, не танцевали до самого утра и не встречали рассвет.
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1 сентября без торжественной линейки
Долгожданное возвращение за парты владимирских школьников произошло только в новом учебном году. При этом торжество события удалось ощутить далеко не всем. Праздничные линейки разрешили только для учеников 1-х, 9-х и 11-х классов. Они прошли на открытом воздухе. Остальные дети встретились в классах. Во Владимире сорвать праздник в некоторых школах удалось и телефонным хулиганам: дозвонившиеся сообщили о бомбах, якобы заложенных в учебных учреждениях. Детей срочно пришлось распустить по домам.
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Термометрия и отдельный вход
Накануне нового учебного года школы Владимирской области закупились санитайзерами, рециркуляторами воздуха и приборами для бесконтактного измерения температуры. Термометрия стала обязательным правилом на входе. С первыми признаками заболевания детей перестали допускать на занятия. И изначально планировали закрывать любой класс, где будет выявлен заболевших коронавирусом. В результате карантин объявляли только, если опасная инфекция подтверждалась у 10% учеников. На дистанционку в первой и второй четвертях отправляли отдельные классы или целые школы.
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Продлевать каникулы не будут
Сколько точно за время пандемии коронавирусом уже переболело учеников, сказать сложно. Но счет точно идет на сотни. Активно вирус подтверждали и у педагогического состава. В середине осени в отдельных муниципалитетах на больничном по ковиду было до 10% всех учителей. В конце года ситуация стабилизировалась. Сейчас, по информации областного департамента образования, листы не трудоспособности открыты у 2% педагогического состава. Меньше стали болеть и дети. А поэтому продлевать каникулы по примеру Москвы в нашем регионе не планируют.
Полина Тарбеева
Фото «Призыва»
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