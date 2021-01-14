Василий Шульгин: монархист с Коллективного проезда

12 лет из прожитых 98-ми антисоветчик, черносотенец и монархист Василий Шульгин пробыл за решеткой. Из них 10 — во Владимирском централе. Последние 16 лет своей жизни он провел в однокомнатной квартире в доме № 1 на улице Кооперативной (ныне — Фейгина) в областном центре. Работал в трех столицах Российской Империи – Санкт-Петербурге, Москве и Киеве, 24 года эмиграции скитался по миру: Турция, Болгария, Югославия, Чехия, Германия, Франция, Польша… Но только наш регион продолжает трепетно хранить память об этом незаурядном человеке. Ему поставлены памятники во Владимире и Гороховце, на доме, где он проживал, висит мемориальная доска работы известного скульптора Игоря Черноглазова. В областной библиотеке каждый год проходят «Шульгинские чтения», а Владимиро-Суздальский музей-заповедник посвящает ему свои выставки.

Сам Шульгин оценивал свою жизнь довольно критически. Но чего у него не отнять, так это того, что всю жизнь он посвятил России. А многие ли из нас помнят, что это был за человек?

Несостоявшийся скрипач

Он родился 13 января 1878 года в семье Виталия Яковлевича Шульгина — профессора кафедры истории Киевского университета. Получил среднее образование во второй киевской гимназии, а высшее юридическое — в уже упомянутом университете, где на последнем курсе окончательно сформировались его политические взгляды.

По словам Василия Шульгина, после окончания университета он собирался заняться «немножко хозяйством (в имении Курганы), немножко писательством, немножко земской работой». Он стал земским гласным и почетным мировым судьей, а позднее — редактором газеты «Киевлянин». Но в итоге судьба распорядилась иначе, сделав из Шульгина профессионального политика, хотя еще в детстве он мечтал стать певцом и скрипачом, несколько лет брал уроки игры на этом инструменте, в чем достиг значительных успехов.

Толчком к его политической деятельности стало стремление поляков провести во II Государственную Думу только своих депутатов от Киевской, Волынской и Подольской губерний. Русские помещики объединились тогда вокруг газеты «Киевлянин», и Шульгину было поручено представлять на выборах Острожский уезд.

В 1907 году он был избран членом Государственной Думы (2-го созыва) от Волынской губернии и вошел во фракцию правых умеренных. В том же году Шульгин был переизбран в Думу 3-го созыва, где перешел во фракцию русских националистов, а в IV Думе, куда его также избрали, Шульгин образовал фракцию прогрессивных русских националистов.

С думской трибуны он произнес более шестидесяти речей. На Шульгина ходило не меньше публики, чем на выступления знаменитых теноров.

Борец за возрождение России

Вскоре после начала Первой мировой войны Шульгин ушел добровольцем на фронт, где его записали в 166-й Ровненский пехотный полк, был ранен под крепостью Перемышль, а затем работал в Красном Кресте. В 1915 году, вернувшись с фронта, он продолжил свою деятельность в Госдуме в качестве заместителя председателя Военно-морской комиссии и члена Особого совещания по обороне, которое ведало снабжением армии.

Шульгин вместе с Гучковым 2 марта 1917 года принял отречение от престола императора Николая II, а затем и его брата Михаила.

Не приняв октябрьского переворота 1917 года, Шульгин одним из первых вступил в Добровольческую (Белую) армию, где помогал генералам Алексееву, Деникину, Врангелю и был идеологом Белого движения. Белая идея для Шульгина — это идея добра и любви, верности общечеловеческим ценностям. Главным в Белой идее он считал безграничный патриотизм и мечтал увидеть Россию самой богатой, просвещенной и сильной страной. Он верил в возрождение России.

Долгий путь на Родину

В 1920 году Василий Шульгин эмигрировал в Румынию, откуда начался его долгий, в четверть века, путь на чужбине. Он жил в разных странах, а в середине 1920-х нелегально приезжал в Россию, где разыскивал своего сына Вениамина. Эта поездка была организована чекистами через липовую антисоветскую организацию «Трест», чтобы поразить успехами «новой России» влиятельного изгнанника. Позднее он описал свои впечатления в книге «Три столицы».

В эмиграции Шульгин создал много произведений, как мемуарно-политических, так и художественных, наиболее известные из которых «Дни», «1920 год», «Приключения князя Воронецкого» и уже упомянутые «Три столицы». Первые три книги были переизданы в 1989-1991 годах московским издательством «Современник» с предисловием писателя Дмитрия Жукова.

В 1937 году Шульгин, по его словам, покончил с политикой и поселился в югославском городе Сремские Карловцы, где полностью посвятил себя литературному творчеству. В октябре 1944 года сюда вошли советские войска. Василия Витальевича пригласили «на пять минут» в военную комендатуру, и эти минуты обратились в 25 лет. Именно на такой срок он был осужден по 58-й статье «за антисоветскую деятельность» и отправлен в Москву на Лубянку.

После следствия Василий Шульгин был переведен для отбытия срока в печально знаменитый Владимирский централ.

Оттуда Шульгин написал письмо Никите Хрущеву о том, что еще может принести пользу своей стране. В 1956 году Василия Витальевича досрочно освободили, после чего он еще одну неделю просидел в тюрьме, так как решалась за это время его дальнейшая судьба.

«Идеологическое оружие»

После тюрьмы Владимира Шульгина направили в Гороховецкий дом инвалидов и престарелых. Сюда из Венгрии к нему приехала жена Мария Дмитриевна, дочь царского генерала Сидельникова, учительница, переводчица, писательница (литературный псевдоним — Мария Жданова). Затем из Гороховца Шульгиных перевели в такой же дом во Владимире, а в 1960 году предоставили однокомнатную квартиру на улице Фейгина (бывшей Кооперативной) на первом этаже дома № 1.

В 1960-е годы Василий Витальевич совершил большую поездку по Владимирской области и родным местам Украины. Эта поездка была срежиссирована органами КГБ и прошла под их опекой, в результате чего появилась небольшая книжка «Письма к русским эмигрантам». В газете «Известия» и «Правда» он опубликовал ряд своих статей, а в журнале «История СССР» — несколько глав из книги «Годы», которая полностью вышла в издательстве АПН в 1979 году.

В качестве гостя Василий Шульгин побывал на XXII съезде КПСС в 1961 году, а позднее снялся в фильме режиссера Фридриха Эрмлера «Перед судом истории».

В нем он где сыграл… самого себя, раскрывшись не только как артист, но и как превосходный сценарист, что очень высоко оценил Игорь Ильинский и другие мастера театрального искусства. Когда его во время съемок привели в залу бывшей Государственной Думы в Таврическом дворце, он уверенно прошёл через ряды кресел и, нигде не задерживаясь, сел на своё место. Все сопровождавшие его были поражены.

Участники съёмок к Василию Витальевичу относились очень внимательно и сердечно. Понимая его оторванность от культурного мира, они пытались добиться для Шульгина разрешения для переезда куда-нибудь в окрестности Ленинграда, о чём он мечтал. Но был получен отказ. Шульгин считался пожизненно сосланным. Для него был специально сшит черный костюм, а потом, когда съёмки окончились, кинематографисты в складчину выкупили этот костюм у киностудии и подарили Шульгину. В этом костюме он и был похоронен.

В фильме Василию Витальевичу отводилась роль врага, признающего собственный крах. Но случилось невероятное: дряхлый «осколок империи», слова которого под микроскопом проверяла цензура, вчистую переиграл своего киношного оппонента-историка. Каждая тщательно срежиссированная сцена свидетельствовала: прав именно он. О своём участии в фильме Шульгин говорил: «Моя цель была в том, чтобы советская власть сама осудила себя за убийство царя».

Фильм, едва получив разрешение к показу, лег на полку. Там он пылился вплоть до крушения коммунизма.

Кумир диссидентов

Владимирская однокомнатная квартирка, в которой обитал живой черносотенец и монархист, стала местом паломничества. В 1960 — 1976 годах здесь побывали писатели Александр Солженицын, Владимир Солоухин, Лев Никулин, Марк Касвинов, художник Илья Глазунов, виолончелист Мстислав Ростропович и многие другие, как известные, так и мало кому известные люди.

В Шульгине их покоряли его высокая порядочность и культура, благородство, выдержанность и тактичность, безграничная доброта и оптимизм, интеллигентность и энциклопедические познания во всех областях жизни. Он знал несколько иностранных языков, хорошо играл на скрипке, гитаре, фортепиано, проникновенно пел старинные романсы. Люди тянулись к нему, чтобы узнать, где в нашей истории и жизни правда, а где ложь, чтобы получить совет и обогатиться новыми знаниями. Он имел ясный ум и отличную память. О событиях давно минувших лет рассказывал так, как будто они произошли вчера.

Шульгин иногда дарил гостям свои книги, предусмотрительно говоря боязливым: «Их сам Ленин читал».

Как-то, чуть не за полночь, ворвался Ростропович. Он обещал сыграть виолончельный концерт на 100-летие Шульгина прямо на дому. Но тот не дожил до векового юбилея год и 11 месяцев. Скончался Василий Витальевич в день Сретения Господня — 15 февраля 1976 года. Его отпели в Князь-Владимирской церкви и похоронили на Байгушинском кладбище, как он и завещал, рядом с женой Марией Дмитриевной, умершей в 1968 году. Илья Глазунов был одним из немногих деятелей культуры, кто в 1976 году не побоялся открыто присутствовать на похоронах Василия Витальевича. Он же профинансировал установку на его могиле памятника в форме креста. Теперь сюда приходят люди поклониться выдающемуся политическому и государственному деятелю, писателю, просто замечательному человеку и его жене.

По заключению Генеральной прокуратуры РФ от 12 ноября 2001 года Василий Витальевич Шульгин был реабилитирован. Своих взглядов Шульгин не изменил даже под воздействием КГБ. Он не дрогнул и не сломался, так и оставшись до конца дней своих убежденным монархистом и националистом. Василий Витальевич Шульгин горячо любил свою Родину и свой народ. Это и было его существом. Он сражался словом, пером и оружием за Российскую державу — единую и неделимую.