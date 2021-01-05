В посёлке Мстёра сгорели «торговые ряды»

Пожар случился поздно ночью

Сегодня ночью в посёлке Мстёра Вязниковского района случился крупный пожар. Горело одноэтажное кирпичное здание с торговыми павильонами на площади Ленина. Это исторический центр посёлка, недалеко находятся Мстёрский художественный музей и Богоявленский монастырь. Сигнал о пожаре поступил поздно ночью — в половине третьего. Огонь охватил площадь около 800 квадратных метров.

Пожарные быстро прибыли на место и не дали огню распространиться на всё здание.

Огонь охватил площадь около 800 кв. метров.

Площадь всего здания – 1800 квадратных метров, таким образом, огонь повредил почти половину его. В шесть часов утра было ликвидировано открытое горение, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Владимирской области. В результате пожара погибших и пострадавших нет.

Пожар во Мстёре. Фото ГУ МЧС по Владимирской области

Пожарные работают на месте происшествия во Мстёре. 

Сейчас на месте происшествия от МЧС России работают 50 человек, 17 единиц техники. Причину пожара устанавливают дознаватели.

Андрей Долинин

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области 


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