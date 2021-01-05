В посёлке Мстёра сгорели «торговые ряды»

Сегодня ночью в посёлке Мстёра Вязниковского района случился крупный пожар. Горело одноэтажное кирпичное здание с торговыми павильонами на площади Ленина. Это исторический центр посёлка, недалеко находятся Мстёрский художественный музей и Богоявленский монастырь. Сигнал о пожаре поступил поздно ночью — в половине третьего. Огонь охватил площадь около 800 квадратных метров.

Пожарные быстро прибыли на место и не дали огню распространиться на всё здание.

Площадь всего здания – 1800 квадратных метров, таким образом, огонь повредил почти половину его. В шесть часов утра было ликвидировано открытое горение, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Владимирской области. В результате пожара погибших и пострадавших нет.

Сейчас на месте происшествия от МЧС России работают 50 человек, 17 единиц техники. Причину пожара устанавливают дознаватели.