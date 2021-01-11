В действиях Комитета по управлению имуществом Петушинского района установлен факт нарушения части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрело дело, возбужденное в отношении комитета по управлению имуществом Петушинского района по признакам нарушения ч. 1 ст. 17 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции».

В соответствии с частью 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции при проведении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.

Нарушение выразилось в неуказании в аукционной документации (извещении) о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, размещенной на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru, сведений о параметрах разрешенного строительства и о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, тепло-, газоснабжения), которые привели (могли привести) к ограничению, устранению конкуренции.

Рассмотрев материалы дела, возбужденного по признакам нарушения антимонопольного законодательства, Комиссия приняла решение о признании комитета по управлению имуществом Петушинского района нарушившим ч. 1 ст. 17 Закона о защите конкуренции.