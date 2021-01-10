Узнайте советский Владимир: где сделаны эти фото?

В этом выпуске нашего фототеста можно познакомиться с очень редкими фотографиями, запечатлевшими жизнь советского Владимира. Уникальные снимки хранятся в архиве Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Фотограф Алексей Сидоров фиксировал на пленку суровые будни города в годы Великой Отечественной войны. А зоркое око фотоаппаратов Нины Меньковой, Юрия Немыгина и Григория Шлионского сохранило для нас мгновения рабочих буден и праздников в 70-х годах. Сможете узнать, где все они были сделаны?
Фото: vk.com/backtothepastt
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