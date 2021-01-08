Урбанисты пытаются сохранить мозаику на фасадах Владимира

Владимирские урбанисты – организаторы проекта «Владимир будущего» обратились к Госинспекции по охране объектов культурного наследия с просьбой включить мозаику на высотных домах областного центра в список объектов культурного наследия. К этому их побудил инцидент с домом на улице Юбилейной, где один из жильцов утеплил свою угловую квартиру, скрыв мозаику слоем утеплителя и розовой плиткой. Этот способ утепления используются на многих панельных домах, но в данном случае нарушение архитектурной гармонии стало заметно даже с дороги, по которой ходят автобусы и большой поток легковушек.

Многих владимирцев шокировало такое пренебрежение фасадной мозаикой.

— Уличные панно оживляют серые спальные районы. Мозаики, сложенные, как правило, профессиональными художниками, делают местность более узнаваемой и привлекательной. Это такой же фрагмент исторического наследия, как, например, наличники или старые магазинные вывески, — считают владимирские урбанисты Сергей Егоров и Артем Черней.

Общественники сомневаются в том, что инспекция признает панно художественной ценностью, требующей особой заботы государства. Что говорить, если даже признанные объекты культурного наследия порой подвергаются переделке или десятилетиями ожидают ремонта. Инспекция не может добиться от собственников и распорядителей этих объектов исполнения предписаний. Потому что у тех то нет средств на выполнение ремонта и реконструкции, то отсутствуют специалисты, способные выполнять сложные контракты.



Урбанисты считают, что мэрия Владимира должна создать городскую комиссию, занимающуюся вопросами сохранения советских уличных мозаик. Учреждение комиссии позволит избежать сложных бюрократических процедур, сопряжённых с вопросами охраны памятников. Однако пока в администрации не увидели оснований для такого шага. Хотя в структуре муниципалитета есть проектное управление, топонимическая комиссия и ещё ряд подразделений с размытыми обязанностями, заботу о внешнем облике городских квартал никто на себя брать не хочет.