Умер народный артист Валерий Хлевинский, игравший во Владимире

Сегодня в Москве ушёл из жизни народный артист России Валерий Хлевинский. Многим зрителям он запомнился по фильмам «Большая перемена» (Авдотьин), «Вечный зов» (Антон Савельев), «Такси-блюз» (Коля) и многим другим. Путь к сцене и экрану этому замечательному актёру открыл наш город: во Владимире он участвовал в школьной самодеятельности, посещал драмкружок гарнизонного Дома офицеров, а потом некоторое время работал во Владимирском драмтеатре. Валерий Хлевинский ушёл из жизни в 77 лет. Последние два десятилетия он работал в театре МХАТ. Похороны актёра пройдут в понедельник, 11 января.

Валерий Хлевинский родился 14 ноября 1943 года в Горьком в семье глухих родителей.

Во Владимире Валерий Хлевинский оказался волей случая. В 1958 году его отца перевели сюда руководить обществом глухих. Валера учился во 2-й школе. Потом перешёл в первую школу.

— Там состоялась встреча с учителем литературы и классным руководителем Зинаидой Семёновной Быстровой, — рассказывал Валерий Хлевинский автору «Призыва» Михаилу Костакову во время интервью в 2008 году. — Она очень любила театр. Под её руководством было поставлено несколько спектаклей, один из которых – «Толстый и тонкий» по Чехову. Занятия в школьном кружке я успешно сочетал с занятиями в драмкружке Дома офицеров, которым руководил Александр Васильевич Брандт. Он был в то время ведущим актёром Владимирского театра. Очень благородный человек.

В 1960 году Валерий закончил школу. Поехал в Москву поступать в Школу-студию МХАТ. Но не поступил: на втором туре его завернули. Хлевинский вернулся во Владимир, устроился на завод учеником токаря на полтора месяца.

— Владимирский театр только что вернулся из отпуска, — вспоминал артист, — и режиссёр Брандт посоветовал мне показаться в театре. Сорокин, в то время актёр и директор театра, взял меня с испытательным сроком на 3 месяца артистом вспомогательного состава.

Вскоре Хлевинского перевели в основной состав. В театре он проработал полтора сезона. Режиссёром тогда был Василий Данилов, после ухода которого второй сезон в нём играл Александр Белокрынкин — сокурсник по Нижегородскому театральному училищу Евстигнеева и Хитяевой. Туда вскоре и поехал учиться Валерий.

Как сообщается в некрологе Художественного театра, после учёбы в Нижегородском театральном училище, Валерий Хлевинский три года служил в армии в Москве, в роте Почётного караула. Заканчивая службу, поступил в Школу-студию МХАТ. В 1969 году стал артистом «Современника», где трудился более тридцати лет.

Среди ролей в «Современнике» — Васька Пепел в «На дне», Осип в «Ревизоре», Антонио в «Двенадцатой ночи» и другие.

Одновременно сотрудничал с Театром под руководством Олега Табакова, занимался педагогической деятельностью в Школе-студии МХАТ, а в 2001 году по приглашению Олега Павловича пришёл в Художественный театр, где сыграл множество ролей. До последних дней Валерий Михайлович был полон жизни и планов, репетировал в новой постановке Сергея Женовача «Заговор чувств», ждал премьеру…

Прощание состоится в понедельник. В 10.00 — отпевание в Храме иконы Божией Матери «Знамение» в Переяславской слободе (2-й Крестовский переулок, 17, стр. 1). В 12.00 — гражданская панихида в МХТ имени А. П. Чехова. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище Москвы.