Цель — коллективный иммунитет. 40% жителей области переболели коронавирусом

Порядка 40% жителей Владимирской области уже столкнулись с коронавирусом. Такие выводы можно сделать из результатов исследований популяционного иммунитета. Данные публикуются на сайте регионального Центра гигиены и эпидемиологии. Еще летом для проведения бесплатных анализов было отобрано примерно три тысячи человек разных возрастов. С тех пор каждые три месяца они сдают кровь на антитела. И если в июне иммунитет к COVID-19 обнаружили только у 10% добровольцев, то показатели за декабрь почти в 4 раза выше.

Два положительных теста на троих

8 мая Наташа напишет своей подруге в социальных сетях: «Жду экспресс-тесты на антитела. Скорее бы все сдать. И знать результат!». В разгар первой волны пандемии казалось, что паспортом в жизнь без ограничений может быть положительный результат исследования на иммунитет. Строить планы на лето решались только те, кто коронавирусом переболел и выработал защиту. Многие сразу вспомнили, как в начале весны болело горло, разламывалась голова, ощущалось жжение в груди. Найти симптомы, о которых день и ночь говорили и писали все, оказалось вовсе не сложно.

Когда в области объявили набор добровольцев на изучение иммунитета, Наталья была одной из первых, кто оставил заявку. Ей повезло: позвонили и пригласили на исследование.

— Очень хотелось узнать, не ковидом ли переболели муж с сыном в феврале 2020-го, когда лежали дома с пневмонией. Однако первые тесты, которые сдавали летом, у всех троих были отрицательные. Получается, что зимой была обычная пневмония и коронавирус для нас всё еще опасен, — вспоминает Наталья.

После анализов она несколько раз перепроверила данные в таблице, опубликованной на сайте Центра гигиены и эпидемиологии. Там нет имен и фамилий. Только порядковые номера. Синим цветом были выделены те, кто уже переболел ковидом. Скорее всего бессимптомно, на ногах. Ошибки нет. Среди них Натальи и ее близких не было.

Слово «отрицательный» напротив номера наших героев полностью поменял планы на лето. Чемоданы на море собирать не рискнули. Решение остаться в деревне, где есть свой дом, приняли всей семьей. Садики не работали, маму и папу давно перевели на удаленку. В город — только по необходимости, в магазин — в маске. Первое время Наталья обрабатывала все продукты, купленные в супермаркете. На всякий случай. Через три месяца семью пригласили на повторное исследование иммунитета.

— Повторный звонок из Роспотребнадзора через три месяца, осенью, стал для меня сюрпризом. При записи на тестирование нас не предупредили, что это не разовое исследование, а регулярное. Отлично! Едем снова всей семьей тестироваться. Всё лето провели в деревне, никто не болел, даже в садик не ходили. И тут как гром среди ясного неба — у меня положительный тест (есть антитела к COVID-19), а у мужа и сына отрицательный. Получается, что к моменту сдачи анализа я уже переболела и выработала антитела. На семейном совете решили, что тут два варианта: или ошибка в тесте, или я перенесла бессимптомно, — рассказывает Наталья.

Наташа уверена, если бы не тест на антитела, она ни за что бы не заподозрила у себя ковид. Летом занималась огородом, сил хватало вести хозяйство и работать. Слабости, о которой говорят большинство переболевших, не было и нет. Осенью вместе с сыном Наталья слетала на море. Частичку лета, которую коронавирус отобрал, вернул документ об иммунитете.

В декабре семью снова пригласили в лабораторию. Очередной тест должен был развеять сомнения. Новые результаты, говорит Наташа, обескуражили еще больше: антитела нашли у нее и у мужа. Ребенок, который все это время был в тесном контакте с родителями, снова выдал отрицательный тест.

— Получается, что у нас двое бессимптомно переболевших в семье. Ждем следующий тест и продолжаем соблюдать предписанные меры — маски, дистанцию, мытье рук. Несмотря на наличие антител, никто из нас не пренебрегает средствами защиты и по сей день. Ведь, как в нашем случае, любой человек может болеть и не знать об этом.

Каждый третий переносит вирус бессимптомно

Каждый третий инфицированный во Владимирской области переносит коронавирус бессимптомно, говорят в Роспотребнадзоре. В основном речь идет о так называемых контактных пациентах, подхвативших COVID-19 от родственников или коллег.

— Число лиц с бессимптомным течением болезни составляет порядка 30%. Как правило, эти люди выявляются «по контакту», из ближнего круга заболевшего. У них симптомы не развиваются. Подтверждается февральский тезис: инфекция передаётся воздушно-капельным путём при близком контакте, — пояснила «Призыву» пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова.

Больше всего во Владимирской области на данный момент болеет трудоспособное население. Положительные тесты активно выявляются среди работников транспортной сферы и торговли, уточняют в надзорном ведомстве. Все они в силу профессии вынуждены регулярно контактировать с тысячами людей. И если предположить, что кто-то из них переносит инфекцию бессимптомно и допущен до исполнения своих обязанностей, то можно только гадать, какому количеству людей такой кондуктор или продавец передаст вирус.

Половина переносит ковид в легкой форме

Официально за все время пандемии коронавирус диагностирован у 20 721 жителя Владимирской области. Однако все понимают, что инфицированных куда больше. Одни вообще не знают, что перенесли ковид, другие не дошли до врача и не сдали тест. Кто-то не попал в статистику, несмотря на характерные симптомы и даже результаты КТ.

— У меня пропали запахи, поднялась температура, болело горло. Врач несколько раз приходил, но ни разу не предложил даже тест на ковид. Когда стало сложно дышать, сын настоял на компьютерной томографии. 20% поражения легких, матовое стекло. Типичная картина. Но терапевт, к которому я пришла на прием, просто вырвал из истории болезни результаты этого исследования и выбросил. Мне поставили ОРВИ, — рассказала «Призыву» жительница Владимира Елена Гущина (имя изменено по просьбе героини).

При этом достаточно поговорить с друзьями или коллегами, чтобы понять: болеют массово. Заразиться ковидом, как рассказывает Антонина Петрова, можно даже в глуши забытого селенья. Вместе с мужем пожилая женщина спокойно жила в своем доме в Суздальском районе. Из контактов — только почтальон, который приносит пенсию, и продавец в автолавке. Но этого хватило, чтобы тяжело заболеть с высокой температурой и пневмонией. Сил не было ни воды принести, ни печку затопить. Пришлось переехать в городскую квартиру.

Судя по опросу, проведенному пабликом «Подслушано во Владимире», тяжело перенесли коронавирус примерно 14% заболевших. Большинство справилось с опасным вирусом легко. Из 1800 респондентов таких, как минимум, половина. У 5-6% граждан, ответивших на опрос, умер кто-то из родственников. И только каждый третий считает, что инфекцию не перенес ни он сам, ни близкие люди.





Некоторые болеют повторно

Но есть те, кому с антителами не везет. Во Владимирской области фиксируются повторные заражения коронавирусом. Об этом еще до Нового года рассказала глава регионального департамента здравоохранения Елена Утемова. По ее словам, положительные тесты начали получать пациенты, перенесшие инфекцию еще весной. Сегодня глава облздрава еще раз подчеркнула, что иммунитет к коронавирусу нестойкий.

— Уже все знают, что иммунитет после перенесенной коронавирусной инфекции, нестойкий. Повторные случаи заражения действительно фиксируются. Но у нас не стояло отдельной задачей каким-то образом вести этих пациентов по отдельной схеме, отдельному мониторингу. Поэтому я не могу сказать, тяжелее или легче переносится. Процесс протекания инфекции зависит от вирусной нагрузки и от исходного соматического состояния пациента, — отметила Елена Утемова. — Уже ни для кого не секрет, что если у человека есть бремя ранее накопленных заболеваний, то новая инфекция у него будет протекать крайне тяжело. Если человек исходно здоров, как мы наблюдаем у наших детей, подростков, молодежи, заболевание протекает совершенно иначе.

Массовая вакцинация ускорит процесс?

О том, что антитела от ковида недолговечны, говорят и результаты исследований на популяционный иммунитет жителей Владимира. Если сравнить три таблицы, опубликованные на сайте Центра гигиены и эпидемиологии, то можно найти людей, у которых еще летом защита от ковида была, а теперь нет. Сколько их в процентом соотношении, точно неизвестно. Более того, если первое исследование прошли почти три тысячи людей, то сейчас, судя по спискам, в два раза меньше. То ли люди переболели и решили не сдавать больше кровь, то ли отнеслись к своей задаче добровольцы безответственно.

В любом случае, о коллективном иммунитете можно говорить, когда антитела сформируются, как минимум, у 60% населения. Владимирской области до этого показателя еще 20%.

В вопросе коллективного иммунитета специалисты возлагают большие надежды на массовую вакцинацию. Она может ускорить процесс. Но необходимого количества препаратов пока нет. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует, что в наступившем году защиту от коронавируса человечество не выработает. А значит, маски, социальная дистанция и мытье рук надолго вошли в нашу повседневность.