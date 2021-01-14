Троих пострадавших в ДТП деблокировали после лобового столкновения

ДТП с пострадавшими произошло сегодня днем в Муромском районе, на 116 километре трассы «Владимир-Муром». По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Приора», мужчина 1994 года рождения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с «ВАЗ 21074».

Водителя и пассажира «семерки» госпитализировали.

На место выехали подразделения МЧС, «скорая помощь» и сотрудники ГИБДД. Спасатели проводили деблокировку троих человек. В результате ДТП пострадали водитель «Приоры», он отправлен на амбулаторное лечение. Более серьезные травмы получили водитель и пассажирка «семёрки», 1955 годов рождения. Они были госпитализированы в больницу, сообщили «Призыву» в пресс-службе УГИБДД по Владимирской области.

В настоящий момент полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.