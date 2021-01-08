Три крупных аварии с пострадавшими произошли на Рождество

В праздничный день 7 января на дорогах Владимирской области зарегистрировано три крупных аварии. В Собинском районе произошло ужасное ДТП с лесовозом. По предварительным данным пресс-службы УМВД по Владимирской области, 28-летний водитель «КАМАЗа» допустил отсоединение прицепа, который выехал на встречную полосу и врезался в «Audi». 32-летнего водителя иномарки и 29-летнего пассажира госпитализировали. Трехлетнему малышу медпомощь была оказана на месте ДТП. Пострадавших пришлось доставать спасателям, машина была сильно повреждена.



В Муромском районе на федеральной трассе 43-летний водитель «Toyota» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой «Kia». Водитель «Toyota» скончался на месте аварии, его 44-летний пассажир, а также 29-летний водитель «Kia» и 2 его пассажира попали в больницу. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.



Третья авария случилась во Владимире, на перекрестке Мира и Октябрьского проспекта, у «Белого дома». По предварительной информации УМВД, «Lexus» столкнулся с «Chevrolet», который после отбросило на дороге и тот врезался в «Ford».

Чудом никто не пострадал. Днем ранее на этом же перекрестке произошла авария с участием такси. В нем были травмированы две пассажирки.