Треть инфицированных ковидом жителей области болеют бессимптомно

Каждый третий инфицированный ковидом во Владимирской области переносит болезнь бессимптомно. У этих людей признаки опасного вируса не проявляются вовсе. В основном речь идет о так называемых контактных пациентов, подхвативших COVID-19 от родственников или коллег по работе. Если бы не положительный тест, сказать, что человек инфицирован, вряд ли получилось бы.

— Число лиц с бессимптомным течением болезни составляет порядка 30%. Как правило, эти люди выявляются «по контакту», из ближнего круга заболевшего. У них симптомы не развиваются. Подтверждается февральский тезис: инфекция передаётся воздушно-капельным путём при близком контакте, — отметила глава Роспотребнадзора Марина Колтунова на еженедельном брифинге, посвященном эпидемиологической ситуации в регионе, — Особенности вируса постоянно изучаются, происходят новые открытия.

Доказано, что вирус достаточно устойчив к окружающей среде, на поверхностях он сохраняется до 72 часов.

По словам специалиста, вирус в равной степени поражает и мужчин и женщин. Больше всех заболевших среди работоспособного населения. Это те, кому в силу обстоятельств приходится чаще других выходить из дома и контактировать с окружающими. Так, в возрастной категории от 30 до 49 лет положительные тесты получили 118,9 человек на сто тысяч населения. Это почти в 7 раз выше показателей на конец сентября. В группе от 50 до 64 лет болеют 141 человек на сто тысяч (рост в 4,6 раза).

Особенно тревожно за старшее поколение. В конце года активно начали болеть люди 65+ (87,5 на сто тысяч). Это почти в 4 раза больше, чем осенью. Специалисты Роспотребнадзора призывают людей пенсионного возраста поберечь себя в новогодние праздники. Если прогулки, то только в безлюдных местах. Если застолья, то в максимально тесном семейном кругу. Поздравления с объятиями лучше отложить на потом.

Кроме того, людям старшего поколения пришло время задуматься о вакцинации. Минздрав России признал препарат от коронавируса безопасным и эффективным для людей старше 60 лет. «Спутник V» успешно прошла все испытания. Уже после новогодних праздников начнет массовая прививочная кампания. В первый месяц года Владимирская область должна получить примерно 50 тысяч доз препарата. Часть их обещают ввести людям, находящимся в зоне риска по возрасту.