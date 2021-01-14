Трассы Владимирской области спасают от снежного коллапса

Снегопад, обрушившийся на Владимирскую область, перевёл дорожные службы на усиленный режим работы. На расчистку и обработку федеральных трасс региона М-7 «Волга» и Р-132 «Золотое кольцо» выехали более 70 единиц спецтехники. За минувшие сутки для обработки дорог уже использовали 700 тонн противогололедных материалов. Уборка и обработка дорог идет непрерывно, говорится в сообщении Упрдор «Москва — Нижний Новгород».

Дорожники работают в усиленном режиме.

Ситуацию на федеральных трассах контролируют с помощью 12 видеокамер, 7 метеостанций и 10 постов. Дорожные патрули также проводят объезд подведомственных участков дорог. Вся информация поступает в Ситуационный центр.

Снегопад спровоцировал рост ДТП и большие пробки. При необходимости дорожники готовы оказать помощь водителям. Обратиться за ней можно по телефону 8-800-505-76-52 (круглосуточно, звонок бесплатный). А пока водителей просят быть внимательнее на дороге: выбирать безопасный скоростной режим, соблюдать дистанцию и не совершать опасных маневров.