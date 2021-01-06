Проект «Точка на карте» получил более 2 миллионов просмотров за год

Каким был ушедший год для «Точки на карте», самого масштабного и успешного проекта «Призыва» ? Продуктивным! В 2020 мы сделали 38 новых краеведческих выпусков, стали выходить еженедельно, а наши программы получили более 2 миллионов просмотров за год.

Расширилась команда: на постоянной основе к нам присоединялись новые народные гиды, возвращались те, кто по каким — то причинам сделали перерыв в съемках.

А еще в роли экскурсоводов выступили обычные владимирские школьники, которые искренне интересуются краеведением. И им удалось достойно представить плоды своих изысканий.

Ширился и круг подписчиков. Друзья, спасибо, что поддерживали, комментировали, критиковали и давали нам интересные идеи для новых путешествий по Владимирской области.

Лучше Сергея Коваленкова, нашего верного зрителя, и не скажешь: «Отличная и интересная программа. Я храню все выпуски, которые посмотрел. Она позволяет людям узнавать много необычного. Того, что находится рядом. О пользе для подрастающего поколения, маломобильных граждан, любознательных патриотов даже не стоит и говорить. Это космос и вера в лучшее! Успехов и новых интересных точек на карте! «

Сейчас все говорят, что пандемия изменила приоритеты. По проекту «Точка на карте» мы эти изменения видим: у людей существенно возрос интерес к краеведению, к близким и малым маршрутам, к истории своей малой родине. И это прекрасно. Давайте вспомним, куда нас приглашали народные гиды в ушедшем году: представляем топ самых рейтинговых выпусков.