Проект «Точка на карте» получил более 2 миллионов просмотров за год

-
Интерес в краеведению
Каким был ушедший год для «Точки на карте», самого масштабного и успешного проекта «Призыва» ? Продуктивным! В 2020 мы сделали 38 новых краеведческих выпусков, стали выходить еженедельно, а наши программы получили более 2 миллионов просмотров за год.
Расширилась команда: на постоянной основе к нам присоединялись новые народные гиды, возвращались те, кто по каким — то причинам сделали перерыв в съемках.
А еще в роли экскурсоводов выступили обычные владимирские школьники, которые искренне интересуются краеведением. И им удалось достойно представить плоды своих изысканий.
Ширился и круг подписчиков. Друзья, спасибо, что поддерживали, комментировали, критиковали и давали нам интересные идеи для новых путешествий по Владимирской области.
Лучше Сергея Коваленкова, нашего верного зрителя, и не скажешь: «Отличная и интересная программа. Я храню все выпуски, которые посмотрел. Она позволяет людям узнавать много необычного. Того, что находится рядом. О пользе для подрастающего поколения, маломобильных граждан, любознательных патриотов даже не стоит и говорить. Это космос и вера в лучшее! Успехов и новых интересных точек на карте! «
Сейчас все говорят, что пандемия изменила приоритеты. По проекту «Точка на карте» мы эти изменения видим: у людей существенно возрос интерес к краеведению, к близким и малым маршрутам, к истории своей малой родине. И это прекрасно. Давайте вспомним, куда нас приглашали народные гиды в ушедшем году: представляем топ самых рейтинговых выпусков.
-
Успенский собор — точка отсчета русской истории
А открыли 2020 год мы знаковой серией фильмов про Успенский собор во Владимире. Почему этот храм можно назвать точкой отсчета русской истории, кто построил это передовое для своего времени здание, когда и при каких обстоятельствах появилась галерея храма, рассказывает народный экскурсовод Алексей Валентинович.
Выпуск про живописное убранство собора можно посмотреть здесь. А про некрополь собора здесь.
-
Троицкую церковь хотели взорвать, но вмешался Солоухин
В марте программа «Точка на карте» тоже ушла на самоизоляцию. Но летом с соблюдением всех мер предосторожностей мы возобновили съемки. И сняли интересный сюжет про храм староверов во Владимире. Как староверам удалось возвести свой храм рядом с главным символом города — Золотыми воротами, когда было «золотое десятилетие» старообрядцев и какова роль писателя Владимира Солоухина в спасении этой религиозной постройки из красного кирпича, рассказывает народный гид Владимир Новиков в первом летнем выпуске проекта «Точка на карте».
-
Путешествие в Медвежий Угол. Едем к северным окраинам Юрьева Ополья
Пандемическое лето 2020 года, конечно, поставило крест на перспективах заграничных путешествий, но никто не сидел дома. В июле мы решили немного отойти от привычного формата «Точки на карте» и пригласили зрителя в самый настоящий тур по северным окраинам Владимирской области. Вместе с народным гидом Валентинычем мы посетили древний город Мстиславль, который давно исчез с карты региона, но от него остались огромные рукотворные валы, возведённые в начале XII века. Заглянули в старинное село Подолец, чтобы увидеть чудесный храм Троицы Живоначальной, построенный боярами Милославскими в стиле московского узорочья. И попытались раскрыть тайны курганного могильника Круглый Куст. Интересно? Смотрите видео о том путешествии.
-
Борисоглеб - старинное село священнослужителей
Жаркое лето подарило еще немало ярких поездок. Но больше всего запомнилась поездка в Борисоглеб. Это старинное находится всего в 7 километрах от Владимира, если идти по пойме Клязьмы напрямик. Если же ехать по автомобильной дороге, получится около 20 километров. Путешествие по Баглачевскому приходу (а именно так называются окрестности села Борисоглеб) – это интереснейший маршрут, о котором мы и расскажем в новом выпуске программы «Точка на карте». Почему село называют селением священнослужителей, сколько ступеней ведет на 30-метровую колокольню Казанской церкви, что значит топоним «волостка Баглача» и как удалось в мещерских лесах обнаружить святой источник с целебной водой, рассказывает настоятель Казанского храма и увлеченный краевед Олег Рябышев. Он просто великолепный рассказчик — заслушаешься!
-
Свято-Введенская пустынь — чудесный монастырь на острове
Иоанн Богослов назвал монастыри «островами Любви к Господу». В буквальном смысле это сравнение относится к Свято-Введенской островной пустыни. Расположена она среди сосновых лесов на острове посреди Введенского озера, в 4 км от города Покрова. Это потрясающей красоты место, очень тихое и светлое. И здесь совершенно особенная, легкая энергетика. И в пору живописной золотой осени мы совершили туда путешествие. Как обитель оказалась на острове, почему мужской монастырь превратился в женский и какое отношение к этому месту имеют князья Голицыны, рассказывает народный экскурсовод Татьяна Лысова. Бонус: потрясающие виды с высоты птичьего полета.
-
Древнее кладбище староверов сегодня разграблено
А в сентябре один владимирский мальчишка пригласил нас…в мир мертвых. Идея снять эту программу место возникла из соцсетей. Шестиклассник Тимофей Алешин опубликовал на своей страничке во «ВКонтакте» пост с приглашением сверстников прийти на его экскурсию по заброшенному староверческому кладбищу близ села Новое. Предварительно школьник изучил историю этого места, составил план захоронений, узнал, кто же такие старообрядцы, прочел многие эпитафии, высеченные на старинных надгробиях. Экскурсия прошла успешно, и мы предложили Тиму попробовать себя в роли народного гида в одном из выпусков программы «Точка на карте». Он с радостью согласился. Смотрите, что у нас получилось.
-
Солдатская слобода сегодня вычеркнута из памяти владимирцев
Есть во Владимире несколько улочек в частном секторе за гостиницей «Заря», которые сегодня носят типичные для советской эпохи названия: МЮД-а, Красноармейская, 8 Марта, 9 Января и др. А ведь когда-то здесь все называлось по-другому. И более 200 лет назад здесь жили солдаты. Одним октябрьским деньком мы пригласили вас совершить прогулку в Солдатскую слободу города Владимира – уникальное историческое место, где почти ничего не напоминает о прошлом.
Где во Владимире был свой Майдан, правда ли, что рекрутам разрешалось брать с собой в армию жен и детей, каким образом солдаты были связаны со стрельцами и как удалось сыну крепостного крестьянина Антону Деникину дослужиться до генерала, рассказывает владимирский краевед Андрей Ершов.
-
Единственная в России паровая машина Уатта хранится в Вязниках
Заглянули мы и на локальные экспозиции в районах области, где обнаружили уникальные вещи. В одной из ноябрьских программ был подробный рассказ об интересном агрегате, который находится в Вязниковском историко-художественном музее. Это единственная сохранившаяся в России (и на территории СНГ) паровая машина английского изобретателя Джеймса Уатта. Выпущена она была в XIX веке. Экспонат за большие деньги пытался выкупить дублинский Музей изобретений Джеймса Уатта, просил технику в свою коллекцию и московский Политехнический музей, но машину не отдали.
Как машина Уатта попала в Вязники, правда ли, что предки фабрикантов Елизаровых выкупили себя из крепостных и были офенями, и кто спас уникальный агрегат от переработки в советские годы, рассказывают блогер, редактор газеты «Маяк» Никита Ефимов и заведующая отделом экскурсионно-массовой работы Вязниковского историко-художественного музея Наталья Щурий.
-
Колокшанский истукан, бизнесмен Фома и школа в чистом поле
Под занавес 2020 года мы решили удивить зрителей и отправились в интереснейшее место на Кзязьме, где стоит огромный бетонный истукан.
Кто и зачем поставил его на берегу Клязьмы, что не так со временами года в снимавшемся в селе Устье фильме «Про бизнесмена Фому» (16+)и почему местную школу построили в чистом поле рассказывает еще один юный народный гид — владимирский школьник Алексей Ермолин.
Кстати, в декабре 2020 года с этой программой Алексей принял участие в детском всероссийском конкурсе школьных СМИ «Будущее журналистики», где стал победителей в номинации «Лучший видеорепортаж». Оцените!
-
Щурово городище: музей славянского быта в декорациях фильма «Царь»
В «Щурово городище» пригласил нас известный владимирский шоумен Валерий Князев. Он присоединился в нашему проекту в ноябре и в своем первом выпуске рассказал, как постройки «Щурова городища» связаны с кинематографической историей Суздаля, каким оружием на Руси сражались воины, сколько весит кольчуга. В конце видео – очаровательные обитатели Щурова подворья: пони, кролики, хаски, ослик, олень и очень толстые хрюшки.
Вот таким бы ушедший год. А мы не сбавляем темпа. Впереди много планов и задумок, которые мы обязательно реализуем уже в наступившем 2021. Оставайтесь с нами, и интересные путешествия вам будут гарантированны!
Подготовила Дарья Ермолина
Фото и видео «Призыва»
Обсуждение