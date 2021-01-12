Тариф на проезд во Владимире хотят заморозить

Администрация города Владимира хочет заморозить тарифы на проезд в общественном транспорте. Основание — рост пассажиропотока в городских автобусах и троллейбусах. По данным мэрии, владимирцы стали пользоваться их услугами гораздо активнее, чем в 2019 году. А чем больше билетов продаётся, тем выше прибыль тех, кто возит. Сами перевозчики ещё летом прошлого года провели свои расчёты, обосновывающие повышение тарифов. На основании этого город подал в областной департамент цен и тарифов заявку о пересмотре стоимости проезда. Заявка эта рассматривалась несколько раз, но окончательного решения не принято. А вчера администрация Владимира выпустила довольно жёсткий релиз, где сообщается, что руководство города не видит оснований для повышения тарифов.

С июля 2019 года плата за проезд во Владимире составляет: в автобусах — 24 рубля, в троллейбусах — 23 рубля.

— Рассмотрев объективные экономические расчеты и предложения компаний-перевозчиков, обслуживающих маршруты городского общественного транспорта, глава города Владимира Андрей Шохин счел неуместным повышать стоимость проезда для горожан, — говорится в пресс-релизе. И добавляется, что в случае, если билеты всё же подорожают, то градоначальник «примет собственные управленческие решения, которые защитят горожан от неоправданного повышения тарифов в городском общественном транспорте».

Тарифы на проезд, как и на коммунальные услуги, пересматриваются экспертами областного департамента цен и тарифов ежегодно. Эта структура является регулятором, ссылающимся в своей работе на рекомендации Федеральной антимонопольной службы и Правительства РФ. Расчеты расходов предоставляют перевозчики, обобщает их администрация муниципального образования, где они действуют. Эта процедура идёт и в отношении города Владимира, что явствует из документов, опубликованных на сайте ведомства.

Расчёты своей деятельности в департамент представили не все перевозчики, а только «АДМ», «ПОАТиС», ИП Тимофеев А.В., «Владимирпассажиртранс». Другие перевозчики — ИП Михайлов и «Виктория» — этого не сделали. Нового перевозчика — компанию «ОКТО», обслуживающую маршрут № 16С, — можно не считать: она только начала работу.

В расчетах учтены расходы на фонд оплаты труда, отчисления на социальные нужды, затраты на топливо, техническое обслуживание и ремонт, восстановление и износ шин, затраты по оператору системы, рентабельность. По информации перевозчиков, водители автобусов получают зарплату в 30,9 тысячи, а кондукторы — 23 тысячи рублей. В троллейбусах и того больше — 37,3 и 30 тысяч рублей соответственно.

Ежедневно во Владимире на линию выходят 76 троллейбусов и 249 автобусов.

Последнее заседание департамента, где планировалось рассмотреть повышение тарифов, должно было состояться под занавес прошлого года. Но, как сообщал «Призыв», принятие решения приостановили, поскольку администрация города Владимира предоставила новые данные по пассажиропотоку, отличные от их прежних отчетов. Судя по ним, к концу декабря популярность автобусов и троллейбусов у населения резко выросла, и количество проданных билетов поразило даже экспертов департамента.

По данным администрации областного центра, в 2020 году в городе автобусами воспользовались 48,4 миллиона человек (ранее поданный показатель — 45,56 млн), а троллейбусами — 16,3 миллиона человек (15,938 млн). Документальное обоснование необходимости корректировки пассажиропотока не представлено, уточнил при этом департамент цен и тарифов.

Цифры по пассажиропотоку неожиданные, поскольку в прежней статистике, исходившей от «Оранжевого дома», указывалась обратная тенденция. Из отчёта мэрии о своей деятельности за 9 месяцев 2020 года видно, что автобусы и троллейбусы перевезли людей значительно меньше, чем в предыдущем году.

Всё изменилось в последние три месяца. По подсчетам мэрии, общественным транспортом в это время пользовалось до 300 тысяч человек в день. А в обычное «допандемическое» время за поручни ежедневно держались не больше 140 тысяч человек.

Насколько данные по изменению пассажиропотока повлияют на решение департамента цен и тарифов, сказать сложно, поскольку этот показатель — не единственный, который берётся в расчёт. Следует учитывать и реалии сегодняшнего дня, когда эксперты прогнозируют серьёзное повышение цен на бензин. Это неминуемо скажется на рентабельности перевозок. Хотя, безусловно, никто из нас, простых горожан, не хочет, чтобы тарифы на пассажирские перевозки росли.

Первоначально перевозчики вообще настаивали на росте тарифов в автобусе до 31 и в троллейбусе до 27 рублей. Специалисты после первых экспертиз готовы были одобрить рост в рубль. Теперь речь идёт о полной «заморозке».

Сохранение тарифа на прежнем уровне, возможно, способно привести к уходу с рынка небольших перевозчиков, работающих на маршрутах № 1С, 3С, 17, 18С, 23, 53. Коллапса за этим не последует, поскольку теоретически их может заменить «Владимирпассажиртранс», благо у них теперь автобусов большого класса достаточно. В подарок из столицы пришло 50 автобусов «ЛиАЗ».

Впрочем, возможно и более оптимистичное развитие событий. Администрация Владимира действительно проявляет заботу о жителях и перевозчикам, если будет необходимость (то есть департамент примет-таки решение о повышении тарифов), компенсирует выпадающие доходы из городского бюджета.