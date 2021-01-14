Тайны разрушенного храма в селе Клементьево

Друзья, проект «Точка на карте» рад приветствовать вас в новом 2021 году! Помните, в пору золотой осени самый юный экскурсовод проекта «Точка на карте» Тим Алешин после съемок на заброшенном кладбище староверов под селом Новое предложил посмотреть еще одну разруху и тоже в Суздальском районе. Это церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Клементьево. Место очень примечательное, но малоизвестное. Тим не раз бывал здесь с мамой на экскурсии, изучал местную историю и собрал интересный материал.

Совсем не случайно мы добрались сюда зимой: спокойный и холодный пейзаж лишен бурной растительности, а значит, рельеф этой монументальной постройки можно рассмотреть в деталях. Ничего лишнего. Огромный храм из красного кирпича — это главная местная достопримечательность. Он, как огромный корабль, возвышается в бескрайних белых полях Суздальского Ополья.

Почему храм Преображения Господня переосвятили в честь Покрова Пресвятой Богородицы, когда к храму пристроили колокольню и какое отношение село Клементьево имело к московскому Новодевичьему монастырю, рассказывает самый юный экскурсовод проекта «Точка на карте» Тим Алешин. Смотрите видео!

Тайм-коды выпуска:

0:41 — виды села Клементьево с высоты и его главная достопримечательность;

1:04 — как храм Преображения стал храмом Покрова;

1:28 — о появлении трапезной и колокольни;

1:49 — советская история церкви;

2:21 — как Клементьево монастырю пожаловали;

3:32 — остатки старинных росписей;

4:20 — о том, что осталось от молельного дома в селе.

Подарок князя Кубенского

Село Клементьево относится к Новоалександровскому сельскому поселению Суздальского района. До 1662 года оно принадлежало князю Михаилу Кубенскому, который решил его пожаловать московскому Новодевичьему монастырю. Об этом факте рассказано в царской жалованной грамоте от 2 апреля 1662 года: «во Владимирском уезде, в Опольском стане, село Клементьевское с деревнями, а дал это село князь Михаил Кубенской».

В те времена это было богатое село с хорошим приходом. Как указано в историко-статистическом описании церквей и приходов Владимирской епархии, в штате храма были священник и псаломщик. «К приходу нему были приписаны и другие населенные пункты: село Пустой Ярославль, сельцо Теремец и деревня Подвязье. Приходские селения находились на расстоянии от села в 3-5 верстах, препятствий к сообщению с ними нет. Всех дворов в приходе 193».

Зачем храм менял имена

Каменный храм в честь Преображения Господня с приделом Николая Чудотворца был построен в Клементьево в 1796 году вместо старой деревянной Никольской церкви. Но жители пожелали в 1807 году переосвятить церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Она почиталась главной заступницей и утешительницей в горе и печали. Тогда же был устроен и второй придел – в честь архистратига Михаила Архангела. Праздник Покрова в сознании крестьян издревле связывался с циклом сельскохозяйственных работ, с урожаем, достатком, безбедной и сытой жизнью. Видимо, поэтому крестьяне и решились на переосвящение.

Колокольня с высоким шпилем

Позднее к храму пристроили трапезную и колокольню. Колокольня, кстати, очень интересная: высокая, в стиле классицизма, с необычным шпилем.

Она появилась в 1882 году. То есть почти через 100 лет после постройки самого здания храма. Сейчас обветшалый комплекс храма производит удручающее впечатление. От некогда богатой постройки остался какой-то усеченный скелет. Но даже в таком состоянии церковь выглядит величественно. А высокий шпиль колокольни, который венчает покосившийся крест, как и в прошлые времена, виден издалека.

Госпиталь, склад и молельный дом

Судьба церкви Покрова Пресвятой Богородицы, увы, вполне типична. Ее закрыли в 1930 году. Во время войны здесь разместили госпиталь, затем склад. Примерно в это время с постройки был снят купол и скинуты колокола. Сейчас купол сохранился лишь частично.

Рядом с храмом стоит заброшенное здание молельного дома, где жители села собирались на молитву, когда церковь не работала. Сейчас об этом напоминает лишь обшарпанная табличка.

Осталась одна Мария

Внутреннее убранство церкви Покрова было полностью уничтожено. Остались лишь фрагменты старинных росписей XIX века, выполненных в академической манере искусным художником.

На одной из стен можно рассмотреть сюжет, где изображена Дева Мария рядом с осликом. Она направляется в Иерусалим. Еще недавно фреска была относительно целая, но совсем недавно лик Богородицы осыпался.

Жуткие ощущения возникают, когда с холодных стен смотрят на тебя еле различимые лица. Росписи, скорее всего, уже не восстановить. Живописная история храма почти ушла в прошлое.

Надежда на возрождение

Сейчас в самом храме, куда нет свободного доступа, периодически проходят богослужения. А недавно церковь Покрова Пресвятой Богородицы была признана объектом культурного наследия. И это дает надежду на восстановление этого интересного памятника XVIII столетия. Будем надеяться, что это произойдет.