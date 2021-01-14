Тим Алешин в Клеменьтьево

Тайны разрушенного храма в селе Клементьево

Юный экскурсовод Тим Алешин приглашает в Суздальский район

Друзья, проект «Точка на карте» рад приветствовать вас в новом 2021 году! Помните, в пору золотой осени самый юный экскурсовод проекта «Точка на карте» Тим Алешин после съемок на заброшенном кладбище староверов под селом Новое предложил посмотреть еще одну разруху и тоже в Суздальском районе.  Это церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Клементьево.  Место очень примечательное, но малоизвестное. Тим не раз бывал здесь с мамой на экскурсии, изучал местную историю и собрал интересный материал.

Тим Алешин в Клементьево

Совсем не случайно мы добрались сюда зимой: спокойный и холодный пейзаж лишен бурной растительности, а значит, рельеф этой монументальной постройки можно рассмотреть в деталях. Ничего лишнего. Огромный храм из красного кирпича — это главная местная достопримечательность. Он, как огромный корабль, возвышается в бескрайних белых полях Суздальского Ополья.

Церковь в Клеменьтьево с высоты1

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Клементьево

Почему храм Преображения Господня переосвятили в честь Покрова Пресвятой Богородицы, когда к храму пристроили колокольню и какое отношение село Клементьево имело к московскому Новодевичьему монастырю, рассказывает самый юный экскурсовод проекта «Точка на карте» Тим Алешин. Смотрите видео!

Тайм-коды выпуска: 

  • 0:41 — виды села Клементьево с высоты и его главная достопримечательность;
  • 1:04 — как храм Преображения стал храмом Покрова;
  • 1:28 — о появлении трапезной и колокольни;
  • 1:49 — советская история церкви;
  • 2:21 — как Клементьево монастырю пожаловали;
  • 3:32 — остатки старинных росписей;
  • 4:20 — о том, что осталось от молельного дома в селе. 

Подарок князя Кубенского

Село Клементьево относится к Новоалександровскому сельскому поселению Суздальского района. До 1662 года оно принадлежало князю Михаилу Кубенскому, который решил его пожаловать московскому Новодевичьему монастырю. Об этом факте рассказано в царской жалованной грамоте от 2 апреля 1662 года: «во Владимирском уезде, в Опольском стане, село Клементьевское с деревнями, а дал это село князь Михаил Кубенской».

Жалованная грамота

Царская жалованная грамота

В те времена это было богатое село с хорошим приходом. Как указано в историко-статистическом описании церквей и приходов Владимирской епархии, в штате храма были священник и псаломщик. «К приходу нему были приписаны и другие населенные пункты: село Пустой Ярославль, сельцо Теремец и деревня Подвязье. Приходские селения находились на расстоянии от села в 3-5 верстах, препятствий к сообщению с ними нет. Всех дворов в приходе 193».

Зачем храм менял имена

Каменный храм в честь Преображения Господня с приделом Николая Чудотворца был построен в Клементьево в 1796 году вместо старой деревянной Никольской церкви. Но жители пожелали в 1807 году переосвятить церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Она почиталась главной заступницей и утешительницей в горе и печали. Тогда же был устроен и второй придел – в честь архистратига Михаила Архангела. Праздник Покрова в сознании крестьян издревле связывался с циклом сельскохозяйственных работ, с урожаем, достатком, безбедной и сытой жизнью. Видимо, поэтому крестьяне и решились на переосвящение.

Церковь в Клеменьтьево с высоты

Колокольня с высоким шпилем

Позднее к храму пристроили трапезную и колокольню. Колокольня, кстати, очень интересная: высокая, в стиле классицизма, с необычным шпилем.

Колокольня

Она появилась в 1882 году. То есть почти через 100 лет после постройки самого здания храма. Сейчас обветшалый комплекс храма производит удручающее впечатление. От некогда богатой постройки остался какой-то усеченный скелет. Но даже в таком состоянии церковь выглядит величественно. А высокий шпиль колокольни, который венчает покосившийся крест, как и в прошлые времена, виден издалека.

Колокольня1

Госпиталь, склад и молельный дом

Судьба церкви Покрова Пресвятой Богородицы, увы, вполне типична. Ее закрыли в 1930 году. Во время войны здесь разместили госпиталь, затем склад. Примерно в это время с постройки был снят купол и скинуты колокола. Сейчас купол сохранился лишь частично.

Колокольня с высоты

Храм внутри

Рядом с храмом стоит заброшенное здание молельного дома, где жители села собирались на молитву, когда церковь не работала. Сейчас об этом напоминает лишь обшарпанная табличка.

Молельный дом_вывеска

молельный дом

Бывший молельный дом

Осталась одна Мария

Внутреннее убранство церкви Покрова было полностью уничтожено. Остались лишь фрагменты старинных росписей XIX века, выполненных в академической манере искусным художником.

Росписи храма в Клементьево

На одной из стен можно рассмотреть сюжет, где изображена Дева Мария рядом с осликом. Она направляется в Иерусалим. Еще недавно фреска была относительно целая, но совсем недавно лик Богородицы осыпался.

Росписи_ Богородица с осликом

Жуткие ощущения возникают, когда с холодных стен смотрят на тебя еле различимые лица. Росписи, скорее всего, уже не восстановить. Живописная история храма почти ушла в прошлое.

Росписи

Росписи

Надежда на возрождение

Сейчас в самом храме, куда нет свободного доступа, периодически проходят богослужения. А недавно церковь Покрова Пресвятой Богородицы была признана объектом культурного наследия. И это дает надежду на восстановление этого интересного памятника XVIII столетия.  Будем надеяться, что это произойдет.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы

Храм колокольня

Перспектива храма

Подготовили Тим Алешин и Дарья Ермолина

Съемки и монтаж Дмитрия Киреева

Фото и видео «Призыва»


Теги: , , ,

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

[contact-form-7 404 "Not Found"]