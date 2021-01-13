Супругам-юбилярам предъявили ряд требований для получения «брачных» выплат

В этом году супругам к юбилеям их совместной жизни предусмотрены единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Ее планируют перечислить 2700 парам из Владимирской области. В региональном бюджете заложено около 33 миллионов рублей. Выплаты получат только те, кто празднует 50, 60 и 70 лет со дня регистрации заключения брака. Также запланированы мероприятия по чествованию супругов в торжественной обстановке с вручением ценного подарка на сумму не дороже 2 тысяч рублей.

Но чтобы получить деньги, нужно выполнить сразу несколько требований. Они прописаны в новых правилах, утвержденных на региональном уровне. Супруги должны проживать во Владимирской области не менее 10 лет. Обязательно нужно написать заявление в собес или многофункциональный центр, предоставить пакет документов, согласие на обработку персональных данных, а также документы, подтверждающие регистрацию в системе индивидуального учета.

В период пандемии разрешается предоставлять документы через портал госуслуг.

Правда, и тут супругов ждут дополнительные требования. В копиях достаточно обычной подписи. Но ее электронный вариант будет принят только в том случае, если супругам ранее при личном приеме был выдан ключ простой электронной подписи. Да и все копии нужно заверять у нотариуса. Вот вам и упрощение процедуры на время действия ограничительных мероприятий для пенсионеров 65+. А ведь сейчас все супруги-юбиляры почтенного возраста должны находиться на самоизоляции. То есть походы в собес и МФЦ не рекомендованы.

Кстати, ценный подарок супруги получат по отдельному заявлению. В прошлом году, к примеру, во Владимире юбиляров чествовали в Патриаршем саду на День семьи, любви и верности. Провели концертную программу и подарили комплекты постельного белья.