Социальный автобусный маршрут 16С продлили до деревни Бухолово

Маршрут владимирского автобуса № 16С «Ул. 3-я Кольцевая — турбаза «Ладога» продлили. Теперь на нем можно добраться до деревни Бухолово, проезжая населенные пункты Кусуново и Уварово. Изменения вступили в силу с сегодняшнего дня, 11 января. Решение о продлении маршрута принято по просьбам жителей, уточняет мэрия.

Автобусы № 16С с конечной остановки «Ул. 3-я Кольцевая» начинают работу в 06.30. Интервал движения в часы пик составит 10-12 минут.

По новому маршруту автобусы начали ходить с 11 января.

Напомним, что летом прошлого года этот маршрут уже продляли. С 1 августа автобусы начали возить пассажиров до турбазы «Ладога». Прежде конечным пунктом был микрорайон Заклязьменский.

Обновленный маршрут автобуса № 16С теперь выглядит так:

Ул.3-я Кольцевая — Детская поликлиника — ул. Сперанского — ул. Нижняя Дуброва — рынок «Слобода» — парк «Дружба» — ул. Верхняя Дуброва — пр-кт Ленина — ул. Пугачёва — пл. Победы — Руслан и Людмила — ул. Пичугина — Садовая площадь — Студёная гора — Золотые ворота — ул. Спасская — ул. Гагарина — ул. Муромская — Коммунар — Гостиница «Клязьма» — Воскресенский храм — Школа № 46 — Ветеринарная клиника — Ипподром — Заклязьменский — Поворот на Уварово — Кусуново — ул. Малая Уваровская — Уваровские сады — Уварово — Бухолово.