Солнечное гало наблюдали жители Юрьева-Польского

Жители Юрьева-Польского сегодня стали свидетелями уникального оптического явления. В небе над городом проявилось световое кольцо. Солнечное гало стало заметно на морозе и не ускользнуло от взора очевидцев. Фотографию разместили в социальных сетях с призывом поднять глаза и посмотреть на солнце. Автор снимка отмечает, что сегодня погода порадовала не только морозом, но и волшебством.

— Я ехала за рулем и увидела красивую картинку. Захотела сфотографировать, — рассказала «Призыву» автор снимка Лидия Борисова. — Остановила машину, вышла. Казалось, что на небе как будто три солнца.

Лидия Борисова говорит, что она наблюдала за оптическим явлением в черте города. На морозе простояла минут 20. Потом пошла по делам. Когда вышла через час на улицу, круги вокруг солнца пропали. Теперь про гало напоминает сториз в Инстаграме.

По словам специалистов, появление в небе гало связано с похолоданием, которое пришло во Владимирскую область. Круги отражаются при преломлении солнечного света в ледяных кристаллах облаков. Оптический эффект хорошо виден в ясную морозную погоду. Создается впечатление световых кругов вокруг солнца.

Если погода не изменится кардинально, увидеть редкое оптическое явление может посчастливиться и другим жителям региона.

Синоптики прогнозируют мороз и солнце, как минимум, до середины недели. Регион находится во власти холодного антициклона. Среднесуточные температуры в ближайшие два дня будут ниже нормы на 7 градусов, говорят специалисты. Столбик термометра покажет минус 18, тогда как в это время года чаще не холоднее минус 11.

— Со вторника на среду ожидаются еще более низкие температуры. Ночью до минус 20-25 градусов. Днем минус 15-20. Среда будет самым холодным днем, — пояснил «Призыву» заместитель начальника Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Владимир Малороссиянцев. — Вторник и среда еще будут без осадков. В четверг начнется влияние циклона с юго-запада. В его передней части пойдет снег, температура воздуха будет повышаться. Ночью минус 14-19. Днем минус 10-15.

При этом комфорта потепление не принесет. Усилится ветер, пойдет снег. В четверг ожидается метель. На дорогах гололед. Водителям стоит опасаться заносов.