Смертность во Владимирской области выросла под занавес года

Костлявая косит наших земляков. В декабре региональным областным отделом ЗАГС зарегистрировано 2785 актов о смерти, что на 10% выше ноябрьских показателей. А ранее «Призыв» и федеральные СМИ сообщали о рекордной смертности в последний месяц осени. Судя по свежим данным, смерть почти каждого пятого в декабре обусловлена коронавирусом: всего от этого заболевания умер 561 человек. Причина ухода из жизни других попавших в печальную статистику неизвестна: Владимирстат перестал публиковать информацию по видам заболеваний. До начала пандемии это были открытые сведения. Там чаще всего фигурировали болезни сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, онкология.

В 2020 году во Владимирской области умерли 24 619 человек. Это больше, чем в 2019 году, на 16%.

Тревогу вызывают показатели рождаемости, которые последние четыре года стремительно снижаются. И это уже не связано с пандемией. «Призыв» ранее приводил мнение главврачей владимирских роддомов, которые уверены, что пандемия не пугает супругов. Роды в период ограничений проходят в обычном режиме. Даже праздники не вызывают никаких осложнений. Похоже, общая социально-экономическая обстановка в регионе не создает благоприятных условий для улучшения демографической ситуации.

Более или менее существенные выплаты сейчас предоставляются многодетным семьям и родителям с первенцами. Эти меры поддержки зависят от доходов семьи и рассчитаны на определённый временной отрезок. Долгосрочной поддержки семьям не оказывается, если не считать детское пособие для малоимущих в сумме около 500 рублей ежемесячно. Едва ли такая сумма подвигнет мамочек рожать вторых и третьих детей.



К тому же на рынке труда сегодня складывается напряженная обстановка. Риск остаться без работы у кормильцев достаточно велик, а у молодой мамы невелики шансы вернуться на работу из декретного отпуска досрочно. Во Владимире пока запустили 4 из 7 запланированных к строительству детсадов, но не хватает яслей. В проекте 2021 года предусмотрено строительство двух и проектирование трёх ДОУ. Возможно, через пару лет ситуация изменится в лучшую сторону.