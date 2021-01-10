Скатиться на «ватрушке» и остаться в живых

В условиях коронавируса, когда ограничены посещения театров, кафе, развлекательных центров, народ стал больше гулять на свежем воздухе. И на первой строке в рейтинге зимних развлечений, конечно, стоит катание с горок. Санки, ватрушки, ледянки, снегокаты – их любят все. Однако все это не так уж и безобидно. Ежегодно статистика фиксирует большое количество травм, полученных в результате неосторожного катания. Случаются и летальные исходы. Какие правила безопасности нужно соблюдать, чтоб зимнее развлечение не обернулось трагедией? «Призыв» решил разобраться в этом вопросе с медиками и жителями города.

Ватрушки – быстро, но опасно

В России сначала года уже зафиксировано более десяти смертельных случаев при катании на тюбингах («ватрушках»). В Новосибирске погибла 9-летняя школьница, в Саранске 35-летняя мать двоих детей, в Чите – 38 летняя женщина, в Набережных Челнах – 3-летняя девочка. И это далеко не весь скорбный список.

Владимирской области пока «везет»: смертельных случаев в наступившем году нет, но в больницах уже зафиксированы случаи травмами как взрослых, так и детей. Но раньше такое случалось. Несколько лет назад, катаясь на «ватрушке», погибла ковровчанка — мама троих детей. В 2017 году в Петушинском районе был смертельно травмирован подросток, который привязал свой тюбинг к машине.

Реаниматолог-анестезиолог ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Владимира» Мария Кернер рассказала:

— Травмы носят сезонный характер. Летом к нам попадают мальчишки-ныряльщики, они ломают себе шеи, позвоночники. Зимой – лыжники, сноубордисты, жертвы гололеда, «ватрушек» и петард. В основном дети и взрослые получают сотрясение головного мозга, переломы костей черепа, позвоночника, травмы конечностей, переломы и вывихи бедер.

Тюбинги занимают первое место по уровню опасности. Во время спуска с горы они могут развивать скорость до 80 километров в час и закручиваться, теряя управляемость. У «ватрушек» нет тормозных устройств, а ноги ездока не соприкасаются с землей.

Я покупала в прошлом году тюбинг для ребенка. Продавец спортивного инвентаря рассказала мне о том, как правильно выбрать этот спортивный инвентарь.

Детские тюбинги должны быть не больше 85 см в диаметре, а взрослые – от 100 см и более.

Мало кто знает, что при покупке тюбинга должна выдаваться инструкция по технике безопасности, которую есть у каждого производителя. Но не каждый покупатель ее получает на руки.

Производители указывают, что тюбинги не предназначены для детей младше 5-8 лет. Тюбинг нужно выбирать под определенный рост ребенка. Стоит озаботиться покупкой полной защиты, включая шлем, налокотники и наколенники. Внимание, вопрос: вы видели кого-нибудь на горках, кто катается на тюбинге в защите? Я – нет.

Правила безопасности катания на тюбингах:

правильно выбрать место для катания, визуально осмотреть его;

максимальный уклон склона должен быть не больше 20 градусов;

не должно быть препятствий в виде деревьев, кустарников и трамплинов;

нельзя спускаться на «ватрушке», стоя на ногах, лежа вперед головой, спиной вперед;

нельзя раскручивать тюбинг, связывать его с другим;

в тюбинг надо садиться по одному, ноги нужно поднять как можно выше и крепко держаться;

тормозить ногами категорически нельзя;

также важно не забывать о защитном оборудовании.

Санки должны быть легкими

Второе место в рейтинге безопасности эксперты отдали санкам. И не тяжелым стальным моделям, а легким, алюминиевым. На санках могут кататься родители или более старшие дети с малышами. Санки сохраняют фактор близости к земле: ноги ездока обычно стоят на полозьях, а значит, может легко затормозить. Санки не рекомендуется крепить «паровозиком» при катании с горок.

Знаете ли вы, что санки появились раньше, чем колесо. Слово санки произошло от старославянского «сань» и означает «змея». Наши предки заметили, что деревянные брусья (полозья) при движении издают шипение, как змеи, так и появилось это название. Часть санок тоже называется по имени змеи – полоз (уж) – полозья.

Самые безопасные — снегокаты и ледянки

Ледянки (пластиковые тарелки, «корыта», мягкие ледянки) и снегокаты признаны экспертами самыми безопасными. Ледянка должна быть сделана из полиэтилена. Читайте в инструкции, какие температуры она выдерживает. Есть пластмассы более хрупкие, менее качественные. При сильном морозе они превращающиеся в «стекло». При катании на ледянке ездок находится близко к земле и может быстро затормозить. Если что-то пошло не так, ледянка стала неуправляемой, то рекомендуется падать на бок.

Снегокаты — лидеры по устойчивости и имеют рулевое управление. В хороших моделях также есть «возвратная пружина». Если ребенок отпускает руль, приспособление разворачивает переднюю лыжню, и снегокат сам тормозит. У хороших снегокатов есть ножные тормоза. Минус снегокатов в том, что они тяжелы для ребенка.

Где покататься на ватрушках, санках и ледянках?

Загородный парк. Катание бесплатно. Если нет своей ватрушки, прокат стоит 150 рублей в час за маленький тюб, 250 рублей – за большой;

горнолыжный комплекс «Красная горка», рядом с Ковровом (500 рублей в час за одну «ватрушку» в праздники, 300 рублей — в будни);

горнолыжный комплекс «Заячья горка» по дороге на Суздаль (500 рублей в час за одну «ватрушку» в любой день);

в Суздале прокат ватрушек: 200 рублей в час, 500 рублей в день, доставка к горкам.

«Пужалова гора» в Гороховце: 1 час – 1 000 рублей, ребенок до 7 лет бесплатно.

За организованные горки

В соцсетях владимирцы предупреждают друг друга об опасностях, которые подстерегают незадачливых катальщиков на склонах города:.

— Будьте осторожны при катании детей на ватрушках с деревянной горки в парке «Дружба», — пишет пользователь Анжела, — При скатывании с горки оголяется ледяное покрытие и появляется прорезиновый слой. Ватрушка, летя на него с огромной скоростью, переворачивается и выбрасывает ребенка. На днях пострадали несколько детей, горку опечатали. Двое детей сильно ударились головами, другой мальчик разбил лицо.

А я только вчера встретила соседа с огромным синяком на лице. Мужчина катался с внучками в загородном парке на тюбингах. И когда он поехал один, то в него въехал другой мужчина, при столкновении они сильно ударились головами.

И еще несколько отзывов о покатушках в Загородном парке («Подслушано во Владимире», группа в ВК):

— Съездили покататься в Загородный парк на ватрушках! Это просто кошмар, там же убиться можно! Взрослые еле справляются с управлением, что уж говорить о детях! А народу с детьми толпа! Как вам за детей не страшно?

— В Загородном проблема в том, что все едут с разных точек в одну, на дно оврага. Отсюда очень много опасных столкновений. А ещё находятся водители снегокатов, которые нешуточный вред наносят при столкновении другим. Кататься нужно с горок, где нет встречных и боковых угроз.

— Чтобы никто ни с кем не сталкивался, нужно кататься только на организованных горках, и чтобы все в одном направлении. Если уж тебя кто-то и догонит, то не беда. А в Загородном — полный бардак, пора бы уж сделать там нормальные горки.

Праздники заканчиваются, но зима продолжается. Будьте осторожны, катайтесь на безопасных горках, соблюдайте технику безопасности.