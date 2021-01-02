Синоптики назвали дату прихода морозов

Умеренный морозец придет во Владимирскую область на смену оттепели к Рождеству. Такой прогноз сделали синоптики. В дневные часы температура опустится до -7 градусов. Причиной изменения погоды станет холодный антициклон с северо-востока.

— Мы выйдем к седьмому числу на традиционные умеренные рождественские морозы, когда ночью будет минус 7 — минус 12, днем не выше минус 5 — минус 10, — сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Специалист также добавил, что к Рождеству будет нарастать снежный покров.

Температура начнет снижаться из-за влияния холодного «гребня» антициклона.

Пока же синоптики прогнозируют околонулевую погодную апатию: облачно, временами осадки в виде мокрого снега местами с дождем. На дорогах гололедица.