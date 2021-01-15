Синичкина радость. Пенсионерка тратит последние деньги на спасение птиц

Специалисты подсчитали: в суровую зиму могут погибнуть 8 из 10 синичек. Птичкам не страшен холод, говорят орнитологи. Пернатые не переживут голода. Без пищи у них не хватит энергии на обогрев. И на утро синичка уже не проснется. Если им не помочь, до весны доживут единицы. Сейчас, когда в регион пришли морозы и выпал снег, самое время вспомнить про птичек.

Одна бабушка спасает сотни птичек

Лариса Петровна проснется от того, что рано утром в окошко постучат птички. Своими клювиками напомнят, что пришла пора подкрепиться. Она выйдет в огород, наденет на себя самодельное устройство для корма: майонезная баночка, кольцо от ключей и веревочка. Пенсионерка насыплет семечек, возьмет воронку и будет кормить своих маленьких друзей. И так уже 20 лет.

В огороде пенсионерки с десяток кормушек. Все разные. Все сделала своими руками. В ход пошли коробки из-под молока, сока, конфет, бутылки и марля. Лариса Петровна давно рассчитала оптимальный размер: ширину отверстия, высоту бортиков. Дома всегда много семечек и сало, которое так любят синички: важно порезать лакомство для пернатых друзей «тонехонько-тонехонько».

— Я покупаю на рынке синичкам сало, они его очень любят. С пленками, с прожилками. Я одна, наверное, такое беру. Режу его вдоль специальным ножом на специальной доске. Как сыр, тоненькими пластинками, чем тоньше, тем лучше. Иначе на морозе куски большие делаются как древесина. Синички клювиками не могут их разгрызть. Стучат и стучат, — говорит Лариса Петровна. — Складываю кусочки на блюдечко по 150-200 граммов. Запихиваю в сеточку. Привязываю ее на ветку яблони толстым шнуром. Когда кормушка качается на ветру, они могут есть прямо с лета. До 4 штук собираются на кусочке. Я все в окошко смотрю на них…

Ларисе Петровной 72 года. Он ведет уединенный образ жизни. У бабушки частный дом в Вязниковском районе. Пенсия небольшая, но на помощь птицам денег не жалеет. Рассказывает, что семечки в прошлом году покупала по 28-30 рублей. Сейчас уже по 50. Знакомые продавцы предупредили: скоро цены поднимутся снова.

Недавно пришлось ехать за кормом в районный центр. Туда на маршрутке, а вот обратно на такси: мешок с семечками бабушке через железнодорожный мост не перетащить. Минус 300 рублей от скромного дохода только за проезд.

— В районном центре купила мешок на 25 кг. Но на сумке с колёсиками не могу его перетащить через железнодорожный мост. Поэтому беру такси. Дорого все это получается. Но мы в ответе за тех, кого приручили. Поэтому покупала семечки и буду покупать, — говорит Лариса Петровна. — У птичек есть генетическая память. Они всегда прилетают ко мне. Когда наступают холода, их особенно много. У меня за них болит душа, я делаю то, что могу. Если осталось 200 рублей до пенсии и ничего нет в холодильнике, я пойду и птичкам корм куплю.

Бабушка говорит, она сама видела, что происходит с голодной синичкой на морозе. На мосту наблюдала, как птичка пыталась несколько раз взлететь. А потом просто упала навзничь на снег. Замерзла и больше не проснулась. С тех пор из дома без еды для пернатых пенсионерка не выходит. С собой всегда баночка из-под кофе и семечки. Если есть возможность, обязательно захватит кусок сала.

Время от времени бабушке помогают волонтеры. Чистят снег, приносят в дом воду. На днях доставили пакет семечек. Корм в морозы уходит быстро. Лариса Петровна говорит, что синички могут весь день сидеть в кормушке и что-то клевать. Вечером она обязательно принесет в импровизированную столовую птичкам ужин. Без него на следующий день пернатые разбудят ее ни свет ни заря.

— Может быть, многие считаю, что я чудная. Мне все равно. Обидно, что мало кто следует моему примеру и помогает птичкам. Вот если после этого материала кто-нибудь хотя бы у себя на балконе сделает кормушку, я буду счастлива, хотя об этом и не узнаю.

Свой «курятник» на яблоне

Свой «курятник» есть и в семье Ганьковых. Так они называют кормушку в саду на яблоне. Сколотили ее своими силами отец и сын сразу после переезда в дом. Теперь утро начинается с помощи птицам. Не было ни дня, говорит Мария, чтобы к ним кто-то не прилетал. Корм у пернатых есть всегда.

— Я ответственна сейчас за «курятник». Но когда меня нет, эти обязанности берут на себя дети. Они мне всегда помогают. Сейчас мое утро начинается с того, что я выхожу чистить тропинку к кормушке, — говорит Мария Ганькова. — Птички уже привыкли, что здесь их кормят. У нас дом у леса, сначала их не так много было. Они не ожидали, что их будут здесь кормить.

А все началось с балкона на третьем этаже обычной многоэтажки, вспоминает Маша. Когда родилась дочка, за окном установили кормушку. Помогать и наблюдать за пернатыми интересно было всем вместе. Когда переехали в дом, многолетнюю традицию не оставили.

— На рынке уже меня знают. Я постоянно покупаю семечки, в основном подсолнечника. Иногда тыквенные, это десерт, они дороже, — рассказывает Маша. — Беру обычно мешок на 6 кг, на пару-тройку недель его хватает. Сейчас сало обязательно подвешиваем. В морозы оно спасает жизни птичек.

Чем кормить птиц зимой?

Самое страшное для птиц зимой — остаться голодными, говорит старший научный сотрудник Музея природы ВСМЗ Денис Дуденков. Ледяной дождь и снегопад могут оставить пернатых без еды. При этом в мороз они согреваются пищей. В минусовую температуру птички раздуваются, пуховое перо смыкается, и это экономит тепло. Но надолго его не хватит. В этот момент человек может прийти на помощь.

— Сейчас снегопады, на ветках провисла кухта. Стволы занесены. Это резко сокращает количество кормов. В основном мы кормим насекомоядных птиц, которым сложно добыть корм зимой. Ветки то обледенели, то облеплены снегом. Поэтому сейчас и гибель такая большая у синиц, — говорит Денис Дуденков. — Им мороз не страшен, если есть корм. Но синичкам, например, надо много есть. В такую погоду они съедают столько, сколько весят сами. В эту «топку» надо класть что-то жирное. Они поэтому сало очень любят. Мелким птичкам можно даже сахарные косточки давать, хрящи, жир. Если вы любите холодец, то можно и с птичкам поделиться тем, что остается.

Денис Дуденков вспоминает, как его знакомый охотник повесил зимой на забор шкуру убитого кабана. Голодные птички полностью очистили ее за холодные дни. Пернатые благодарны будут и за мороженное мясо, и семечки. Но только не жаренные. А сало не должно быть соленым. Если хлеб, то только в крайнем случае. В нем может быть много добавок, которые совсем не полезны.

Насыпать в кормушку можно просо или овес. Тогда прилетят щеглы и другие зерноядные птицы. Пернатые зимой не откажутся от пшеничных отрубей, твёрдых овсяных хлопьев, семян мака, перловой крупы. Если есть желание, к помощи можно приготовится заранее: осенью заготовьте семена сорняков — крапивы, лебеды, репейника, чертополоха. Простой корм подарит птичкам шанс на весну, а ваш поступок обрадует добрую бабушку из Вязниковского района.