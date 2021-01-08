Семь интересных фактов о Рождестве

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Как пришел на землю Спаситель?
Подробный рассказ о рождении Иисуса Христа приводится только в Евангелии от Матфея и Луки. Как они повествуют, в те дни кесарь Август повелел сделать перепись своего населения. Согласно указу императора, для облегчения ее ведения каждый житель империи должен был явиться «в свой город». Иосиф из Галилеи, из города Назарета, пошел в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова. Его жена Мария, которая была на тот момент беременна, отправилась вместе с ним. В гостиницах по дороге в Вифлеем места им не нашлось, поэтому Иисус появился на свет рядом со стойлом, и младенца положили в кормушку для скота – его первые ясли.
О свершившемся чуде первым узнали пастухи, которые охраняли неподалеку свои стада, как гласит Евангелие от Луки. Звездной ночью к ним явился Ангел Господень, чтобы возвестить великую радость, «ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель». Первыми, кто поклонился Господу, были простые люди. Они же стали первыми проповедниками Христа. До его рождения Бог еще никогда прежде не воплощался. Взяв на себя грехи мира, Иисус подарил людям надежду на Спасение, заповедовав своим ученикам прежде всего любовь.
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Во что верили волхвы?
Волхвы Мельхиор, Бальтазар и Гаспар (в латинской традиции) увидели взошедшую вифлеемскую звезду на востоке и поняли, что это означает рождение Спасителя мира. В те времена астрономия часто сочеталась с астрологией и языческими практиками, поэтому в современном понимании волхвы были кем-то вроде магов. Пришли они, скорее всего, из Персии. Несмотря на то, что волхвы были язычниками, им открылась великая истина. Они принесли Богомладенцу свои дары: золото – знак царской власти, ладан – знак священства и смирну — пряное благовоние, которым умащивали тела усопших, символ того, что Иисусу Христу предстоит умереть и воскреснуть. Поклонение язычников Иисусу символизирует то, что все народы рано или поздно преклонятся перед Христом.
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Зачем вочеловечился Сын Божий?
Бог открыл людям пути спасения. Суть человека соединилась с божественной сутью. Иисус облекся в человека, чтобы исцелить человечество. Он принес на землю удивительный дар благодати, и людям надо только достойно и праведно принять этот дар. Явление Бога во плоти – это жертва, которой искупились все грехи человечества. Причем не только прошлые, но и будущие грехи. Об «усыновлении» Богом Отцом через Бога Сына пишет Феофан Затворник: «Дух Божий делает сынами – возрождая, всех ли? Не всех, а только тех, кои уверовали в Господа, положили следовать Ему во всем, и ради сих расположений приняты в благоволение Божие, как бы преднаречены быть сынами».
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Когда стали отмечать великий праздник?
Христиане до IV века не отмечали Рождество, так как унаследовали ветхозаветный взгляд на день рождения как день начала страданий. С вероучительной точки зрения для них более важным был и является праздник Воскресения Христова (Пасха). Появившиеся еретики-гностики считали Иисуса обычным человеком, на которого только во время крещения в Иордане сошёл Дух Святой. Крещение Господне было для них главным праздником, который они назначили на 6 января по юлианскому календарю. Шестой день года символизировал шестой день сотворения мира, в который был сотворён Адам. До IV века Крещение и Рождество Христово праздновались совместно как день Богоявления.
25 декабря день «рождения Христа в Вифлееме Иудейском» впервые упоминает римский хронограф 354 года. Дата эта, скорее всего, появилась путем прибавления девяти месяцев (период беременности человека) к дню Благовещения, установленному 25 марта по юлианскому календарю. В то время как раз на 25 декабря приходился день зимнего солнцестояния, после которого продолжительность светового дня в Северном полушарии Земли начинает прибывать. Языческие народы считали 25 декабря днём рождения непобедимого Солнца. Для христиан солнцем правды является Иисус Христос, и эта дата стала очень символичной для его рождения.
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Почему различаются даты празднования Рождества в различных церквях?
В настоящее время Римско-католическая церковь и большинство протестантских церквей празднуют 25 декабря по современному григорианскому календарю. Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская православные церкви и Афон, Польская, а также восточнокатолические церкви празднуют 25 декабря по юлианскому календарю (т. н. «старому стилю»), что соответствует 7 января современного григорианского календаря.
После Октябрьской революции юлианский календарь сочли «мракобесным», и все светские праздники мы отмечаем по более точному григорианскому календарю. Но Русская православная церковь, похоже, в пику советской власти осталась верна юлианскому.
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Почему на Рождество принято наряжать ель?
Ель всегда являлась символом Рождества. Связано это с тем, что царь Ирод приказал убить всех младенцев, когда Волхвы сообщили, что родился новый царь Иудейский, имея в виду Спасителя. Считается, что для спасения Иисуса Мария и Иосиф закрыли вход в пещеру ветвями ели.
В IV веке Рождество Христово совпадало с днем непобедимого Солнца, поэтому стало восприниматься ещё и как праздник света. В христианских храмах начали ставить ветвистое дерево со множеством светильников — прообраз рождественской ёлки.
В Европе XV-XVI века впервые встречаются упоминания об украшении ели. Считается, что обычай наряжать ель в христианской традиции открыл Мартин Лютер, основатель протестантизма. Он поставил свечи на ветки ели, чтобы показать детям красоту небесных звезд в день, когда Господь воплотился и сошел к людям. В Россию украшенную ель «привез» Петр I, но изначально ее ставили только в питейных заведениях, а в домах нарядное дерево появилось уже в XIX веке.
В 1927 году, после антирелигиозной кампании, рождественскую ель отнесли к «пережиткам прошлого». Как светский символ Нового года она вернулась в государственные учреждения в 1935 году. Ее украшали красной звездой на верхушке. В последнее время мы все чаще стали вспоминать, что вечно зеленое дерево — это прежде всего символ Рождества Христова, напоминающий также о жизни вечной.
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Какие еще существуют символы Рождества?
Сочиво. Это блюдо из пропаренных злаков с медом. Едят его накануне Рождества, в Сочельник, после праздничного богослужения.
Вифлеемская звезда. Именно она привела к колыбели Иисуса волхвов с дарами. После этого волхвы они приняли христианство и проповедовали учение Христа. Эту звезду в домах крепят на верхушку рождественской ели.
Ангелы и колокольчики напоминают нам о возвещении Рождения Спасителя пастухам. Звон колокольчиков прославляет Господа.
Рождественский вертеп. Это макет пещеры, где родился Христос. Верующие делают его своими руками и устанавливают в храмах, на площадях города и в своих домах.
Татьяна Лысова
Заглавное фото: stuki-druki.com
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