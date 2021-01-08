Семь интересных фактов о Рождестве

Подробный рассказ о рождении Иисуса Христа приводится только в Евангелии от Матфея и Луки. Как они повествуют, в те дни кесарь Август повелел сделать перепись своего населения. Согласно указу императора, для облегчения ее ведения каждый житель империи должен был явиться «в свой город». Иосиф из Галилеи, из города Назарета, пошел в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова. Его жена Мария, которая была на тот момент беременна, отправилась вместе с ним. В гостиницах по дороге в Вифлеем места им не нашлось, поэтому Иисус появился на свет рядом со стойлом, и младенца положили в кормушку для скота – его первые ясли.

О свершившемся чуде первым узнали пастухи, которые охраняли неподалеку свои стада, как гласит Евангелие от Луки. Звездной ночью к ним явился Ангел Господень, чтобы возвестить великую радость, «ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель». Первыми, кто поклонился Господу, были простые люди. Они же стали первыми проповедниками Христа. До его рождения Бог еще никогда прежде не воплощался. Взяв на себя грехи мира, Иисус подарил людям надежду на Спасение, заповедовав своим ученикам прежде всего любовь.