Счётная палата нашла нарушения при начислении выплат медикам

Счетная палата выявила недочеты в работе облздрава Владимирской области в прошлом году. В частности, они коснулись реализации мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Проверка показала, что выделенных средств федерального бюджета не хватило на стимулирующие выплаты медработникам за особые условия труда, а также на отпускные и компенсации за неиспользованный отдых. На эти цели пришлось направлять собственные средства учреждений здравоохранения. Результаты были озвучены на заседании коллегии Счетной палаты.

По мнению аудиторов, финансовые нарушения и недостатки при расчетах размеров стимулирующих выплат медикам за особые условия труда стали следствием недостаточного контроля облздрава за финансовой деятельностью подведомственных учреждений. Сообщается также, что часть нарушений была устранена в ходе проверки Счетной палаты.

Представления направлены главным врачам больницы № 6 Владимира и ковровской городской больницы № 1. Информационные письма с результатами проверки отправлены главе региона, председателю Законодательного Собрания, директору департамента здравоохранения.

Часть нарушений была устранена в ходе проверки Счетной палаты.

Не все гладко в области и со строительством фельдшерско-акушерских пунктов. Проверка показала, что на конец прошлого года созданы 28 ФАПов и 2 врачебные амбулатории из 59 запланированных к вводу (50,8%). Функционируют из них только 19.

По мнению аудиторов, тормозит строительство ФАПов такие факторы, как: организационные недостатки, неэффективные управленческие решения, длительные сроки проведения конкурсных процедур, позднее заключение контрактов (осенне-зимний период), неисполнение подрядными организациями обязательств по контрактам, низкое качество проектных решений.

Информационные письма по результатам мониторинга направлены губернатору Владимирской области и председателю Законодательного Собрания.